Після оновлення до нової iOS12.1.2 з iPhone стається збій

Після оновлення операційної системи iOS12.1.2 зі смартфонами Apple відбувається збій – iPhone не можуть підключитися до мережі.

Про це пише Forbes.

так, користувачі по всьому світу скаржаться, що після установки iOS 12.1.2 пристрої не можуть підключитися до мережі. Деякі користувачі також повідомляють про проблеми із підключенням до Wi-Fi.

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Цікаво, що раніше в Apple заявляли, що оновлення повинно було "виправити проблеми з підключенням до стільникового зв'язку для iPhone Xr, iPhone Xs і iPhone Xs Max". В результаті, це призвело до того, що в користувачів навпаки трапився збій.

Так, з такими проблеми зіштовхнулись власники iPhone у Північній і Південній Америці, Європі та Азії. А найбільша кількість скарг надходить з території США.

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