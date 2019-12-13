Що подарувати хлопцю на Новий рік: підбірка Техно 24

З наближенням нового року постає питання, що подарувати коханому чоловікові, хлопцеві чи брату на свята. Ми спробували максимально спростити для вас це складне завдання і знайшли кілька ґаджетів, які стануть як приємним сюрпризом, так і незамінним щоденним інструментом.

Мишка

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Комп’ютерна мишка – це обов’язковий ґаджет без якого неможливо уявити роботу з персональним комп’ютером або ж ноутбуком. Тут потрібно звернути увагу на те, чим займається чоловік, якому ви обираєте такий подарунок на Новий рік чи інше свято, адже є багато нюансів.

Дизайнери та програмісти можуть обирати різні моделі цих ґаджетів з огляду на їх функції, а ґеймерам, наприклад, важлива висока швидкість та низька затримка.



Мишка – чудовий подарунок для чоловіка

Безпрограшним варіантом буде миша Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse, оскільки вона поєднує всі важливі якості та відрізняється високою точністю. Вона розроблена спеціально для програмістів, а також представників творчих професій.

Мишка дуже зручно лежить в руці, завдяки вдалій ергономічній формі, а її колесо прокручування дуже швидке (до 1000 рядків за секунду) і при цьому вона працює практично безшумно.



Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse Graphite

Цікавою особливістю є коліщатко для великого пальця, розташоване на лівій стороні ґаджета. А ще тут є додаткові кнопки жестів та кнопки для гортання вперед-назад.

Автономність роботи від одного заряду сягає 70 днів. А якщо так трапиться, що ви проґавите, коли мишка розрядиться – функція швидкої зарядки протягом однієї хвилини дозволить використовувати інструмент до трьох годин роботи.

Коштує Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse 2 999 гривень.

Настільна лампа

Все не так буденно, як ви могли б подумати. Звісно, настільна лампа річ доволі корисна, але давайте додамо цьому подарунку трохи ефектності, адже чоловіки, які люблять незвичайні аксесуари, точно будуть в захваті від такого дивного подарунка, як настільна лампа, що зависла у повітрі прямо у них на столі.



Ось як неймовірно виглядає одна з моделей такої лампи

Такий подарунок для чоловіка виглядає неймовірно футуристично та ефектно. Ніякої магії або батарейок, лише закони фізики. До речі, вона не падає навіть при відключенні світла. Круто, еге ж?

Крім того, різноманітних моделей таких ламп в мережі можна знайти не мало. На будь-який смак та за зручною ціною. Хоча коштують вони дещо дорожче, ніж звичні, однак і ефект створюють відповідний.

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Відеореєстратор

Якщо людина, якій ви збираєтеся зробити подарунок, має авто, але ще не має відеореєстратора – такий сюрприз буде вкрай корисним та доречним. Ці маленькі рекордери можуть вберегти чоловіка від низки неприємних ситуацій, а в особливо критичних випадках зіграють вирішальну роль у доведенні своєї правоти.



Відеореєстратор буде дуже доречним подарунком для власника авто

Як і будь-яких ґаджетів – відеореєстраторів є дуже багато. Різноманітні моделі пропонують спектр найрізноманітніших додаткових функцій. Однак основна мета такого девайса – запис відео. Тому варто подбати про те, щоб камера відповідала сучасним вимогам і не погано було б, якби вона могла знімати вночі.

Також важливо звернути увагу на об’єм пам’яті та місткість акумулятора, оскільки записувати доведеться багато, і часто без живлення від авто.

Клавіатура

Не менш корисним подарунком буде клавіатура. Вони бувають різними та застосовуються в різних ситуаціях – від набору тексту до роботи з зображенням, є моделі для ґеймерів та дизайнерів.

Клавіатура також стане ідеальним подарунком для програмістів, журналістів та представників творчих професій.

Важливо звернути увагу на зручність набору тексту. Саме тому рекомендуємо Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard, вона безпровідна, безшумна, а завдяки спеціальним впадинам на клавішах дуже зручна саме для набору тексту. А ще її конструкція дозволяє їй міцно триматися столу та не ковзати, а під час роботи це дуже важливо.



Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard

Перевагою саме цієї моделі є й те, що вона підходить до комп’ютерів на різних операційних системах.

Оскільки клавіатура безпровідна, то важлива автономність. З вимкненою підсвіткою її можна використовувати до 5 місяців, а з увімкненою – до 10 днів. Крім того, тут є функція швидкої зарядки.

Коштує Logitech MX Keys Advanced Wireless Illuminated Keyboard 2 999 гривень.

Якщо ваш чоловік дизайнер або працює з графікою, зображеннями, або ж 3D, то йому може сподобатися Logitech Wireless Keyboard Craft, яка, крім вищеописаних переваг, має ще кілька дуже цікавих особливостей.



Клавіатура Logitech Wireless Keyboard Craft

Ключова фішка – універсальний диск управління, який адаптується до запущеного в даний момент додатка. Це дозволяє забезпечити зручний контроль та повну свободу творчості.

Ґаджет працює з різними ОС та дозволяє налаштовувати яскравість в графічних редакторах та інших програмах за допомогою диска.

Коштує Logitech Wireless Keyboard Craft 5 499 гривень.

Портативна колонка

Такий гаджет буде корисний будь-де – чи то вдома, чи на відпочинку. Тому, якщо хлопець меломан – такий подарунок йому точно сподобається. Обираючи цей ґаджет зверніть увагу на бренд. Тут краще заплатити трохи дорожче та отримати якісний девайс, ніж потім повертати неякісний товар.



Bluetooth-колонка буде корисним подарунком

Серед головних характеристик, на які варто звернути увагу, буде водостійкість. Деякі виробники гарантують безвідмовну роботу при повному зануренні колонки у воду. Такий захищений варіант варто обрати, якщо ви часто подорожуєте та відпочиваєте біля води.

Також багато моделей здатні відтворювати музику з карти пам’яті та мають радіоприймач.

Ціни на такі товари дуже сильно відрізняються. Все залежить від виробника та функцій конкретної моделі. Однак на ринку їх вдосталь, аби підібрати саме ту, яка підійде вам найбільше.

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Bluetooth-клавіатура з сенсорною панеллю

Така клавіатура безперечно буде дуже корисним ґаджетом у квартирі чи будинку. Особливо для віддаленого керування телевізором. Коли доводиться вводити у пошуку на телевізорі назву відео в тому ж Youtube, власник такої клавіатури точно вдячно згадає вас у цей момент.

А ще такі девайси зручно підключаються до планшетів та телефонів, що дозволяє значно швидше набирати текст та виконувати іншу роботу. У поєднанні з планшетом така комбінація перетворюється в робочий ноутбук, який можна використовувати у літаку або потязі. Крім того, саме такі клавіатури компактніші ніж звичайні.

До прикладу, Logitech Touch K400 Plus чудово розуміється з Android смартфонами, планшетами та домашніми телевізорами.



Клавіатура Logitech Touch K400 Plus

Радіус дії безпровідного зв’язку цієї клавіатури – 10 метрів, що дозволяє зручно керувати різноманітними пристроями практичного з будь-якого місця в кімнаті. До того ж коштує вона всього 859 гривень.

Ґеймпад або навушники

Якщо ваш чоловік любитель посидіти за консоллю або комп’ютером, то тут вам дуже пощастило в плані подарунків. Навушники з якісною передачею звуку, новий бездротовий джойстик, або ж диск з новою грою – це те, що зробить його дуже щасливим.



Ґеймпад для Xbox One

Якщо у чоловіка є Sony PlayStation або ж Xbox, то ви можете обрати відповідний Ґеймпад. Крім того, їх можна без проблем під’єднати до ПК і навіть смартфона.

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