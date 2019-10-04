Попит на iPhone 11 вищий, ніж очікували: Apple збільшити виробництво моделі

Найдоступніший із нової лінійки смартфонів iPhone 11, схоже, буде не менш популярним, як його попередник iPhone Xr. Тож компанія Apple планує збільшити виробництво телефонів цієї серії на 10% або 8 мільйонів штук.

Як пише Nikkei, таке рішення у корпорації ухвалили через високий попит на нову лінійку iPhone, які надійшли у продаж в США та Європі у другій половині вересня. В Україні новинки стануть доступними 11 жовтня.

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При чому покупців найбільше цікавлять iPhone 11. А от топовий iPhone 11 Pro Max, який є найдорожчим у лінійці. має трохи менший попит.

До слова, iPhone Xr став найпопулярнішим смартфоном у світі, можливо така ж доля чекає і iPhone 11. Якщо Apple втілить план, то пристроїв нової лінійки буде вироблено більше, ніж смартфонів попередньої серії.

iPhone 11 теж дуже популярний смартфон

Чим цікавий iPhone 11? Його популярність можна пов’язати із ціною. Він отримав новий фірмовий процесор A13, як і iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max. При цьому ціна "одинадцятки" значно нижча 700 доларів на американському ринку, та 23 тисячі гривень в Україні. Також він отримав IPS-матрицю із роздільною здатністю 1792х828 пікселів.

Ще один приємний факт про iPhone 11 – різноманіття кольорів. На вибір у користувача їх 6: чорний, білий, жовтий, м’ятний, ліловий та червоний.

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