Повітряне таксі Bell стало екологічним і позбулося пари гвинтів

Виробник вертольотів Bell представив на виставці CES 2020 нову версію свого перспективного проєкту аеротаксі. У Nexus 4EX тепер всього чотири гвинти, а не шість, як у першій версії. Але цікавіше те, що у оригінальній гібридної силової установки з'явився режим роботи від акумуляторів.

Інженери Bell обіцяють, що таксі буде і далекобійним, і екологічним – щонайменше, під час польоту над центром міста. За розрахунками Bell, Nexus 4EX перенесе 4-5 пасажирів і пілота на відстань до 100 км на швидкості близько 240 км/г, повідомляє New Atlas.

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Для торішньої версії творці називали цифру дальності польоту більше ніж в 200 км. Можливо, характеристики довелося знизити через необхідність здешевити конструкцію. Тепер в Bell наполягають, що їх бачення реалізації концепції не тільки безпечної, але і раціональної з економічної точки зору.

Особливості Nexus 4EX

Гібридна установка складається з газової турбіни, електрогенератор й акумулятори. Чотири гвинти можуть обертатися як в гібридному режимі, так і живитися енергією батареї.

На скільки хвилин або кілометрів польоту вистачить нового екологічного режиму, в Bell не уточнюють.

Концепція Bell Nexus залишається колишньою, але ми взяли на озброєння продуманий системний підхід до проєктування з урахуванням реалій ринку і вважаємо, що така конфігурація відкриває дорогу до створення гідного, сертифікується і комерційно життєздатного продукту,

– зазначив глава Bell Мітч Снайдер.

Партнерство Bell та Uber

Раніше Bell уклала партнерство з проєктом Uber Elevate – програмою розвитку нових видів повітряного транспорту, яку ініціювала Uber. Очікується, що перші "літаючі автомобілі" від техаського виробника вертольотів стануть доступні пасажирам вже в середині 2020-х років.

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