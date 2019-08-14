Повний місяць у серпні 2019: коли можна побачити в Україні

У серпні 2019 року повний місяць можна буде спостерігати у ніч з 14 на 15 серпня. Вже із 16 серпня місяць перейде у стадію спадаючого.

Повний місяць – це фаза Місяця, коли чітко видно його форму і він повністю освітлюється. Це явище відбувається, коли Земля розташовується між Сонцем та Місяцем. Місячна півкуля, повернена до Землі повністю освітлюється променями сонця і виглядає як круглий диск.

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Коли настає повний місяць

Повний місяць настає приблизно раз на місяць – і середньому близько 29,53 дня. Саме тому в тих місячних календарях повний місяць припадає або на 14-й, або на 15-й день місяця. Найближчий повний місяць можна буде спостерігати в ніч з 14 на 15 серпня.

Вплив повного місяця на людину

Повний місяць традиційно асоціюється з безсонням чи божевіллям, а також різноманітними "магічними явищами". Також повний місяць люблять асоціювати з сомнамбулізмом. Однак психологи виявили, що немає жодних вагомих доказів впливу повного місяця на поведінку людини.

Вчені вважають, що такі дослідження, як правило, не узгоджуються – одні показують позитивний ефект, а інші показують негативний. Наприклад, у грудні 2000-го року "Британський медичний журнал" опублікував два протилежних одне одному дослідження стосовно укусів собак.

У дослідження Бредфордського королівського лазарету було вказано, що укуси собак частішали удвічі під час повного місяця. Проте дослідження державних лікарень в Австралії, опубліковане у тому ж журналі – не виявило ніякої зміни поведінки тварин під час повного місяця.

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