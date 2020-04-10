24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Пожежа в Чорнобилі: NASA показала масштаби на фото із супутника

- Читать новость на русском
У Чорнобилі продовжують боротись з пожежею / Facebook / МВС України

Вже тиждень у Чорнобильській зоні триває серйозна пожежа. Масштаби території, яку охопив вогонь, показали із космосу. Супутникові знімки пожеж опублікувало агентство NASA.

На знімку показана пожежа за 8 квітня 2020 року. Фото зроблене за допомогою спектрорадіометра помірної роздільної здатності (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS).

Важливо SpaceX забирає у Роскосмоса бізнес з доставки туристів на МКС

Пожежа в Чорнобилі 8 квітня / NASA

Що відомо про пожежу в Чорнобилі

  • Пожежа триває на території Корогодського, Денисовецького і Котовського лісництв.
  • До гасіння пожеж у зоні відчуження залучили 379 людей та 100 одиниць техніки. Авіація ДСНС вже скинула 145 тонни води.
  • У скоєнні пожежі підозрюють мешканця Іванківського району. Він підпалив траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми. Це могло призвести до масштабного вогню. Йому вже вручили підозру. Чоловікові загрожує від 2 до 10 років тюрми.
  • Що стосується сусідніх регіонів, зокрема Києва, то місцевих заспокоюють – радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Чому не можна спалювати суху траву: відео 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Космос Пожежа NASA Чорнобиль Новини Техно Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
9 квітня 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Михайло Года
8 квітня 12:52 Рожевий Місяць 2020: яскраві фото та відео цього незвичного явища
Ірина Полицька
6 квітня 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
Анастасія Можаровська
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька

Новини
Більше новин