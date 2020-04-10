Пожежа в Чорнобилі: NASA показала масштаби на фото із супутника
Вже тиждень у Чорнобильській зоні триває серйозна пожежа. Масштаби території, яку охопив вогонь, показали із космосу. Супутникові знімки пожеж опублікувало агентство NASA.
На знімку показана пожежа за 8 квітня 2020 року. Фото зроблене за допомогою спектрорадіометра помірної роздільної здатності (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS).
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Пожежа в Чорнобилі 8 квітня / NASA
Що відомо про пожежу в Чорнобилі
- Пожежа триває на території Корогодського, Денисовецького і Котовського лісництв.
- До гасіння пожеж у зоні відчуження залучили 379 людей та 100 одиниць техніки. Авіація ДСНС вже скинула 145 тонни води.
- У скоєнні пожежі підозрюють мешканця Іванківського району. Він підпалив траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми. Це могло призвести до масштабного вогню. Йому вже вручили підозру. Чоловікові загрожує від 2 до 10 років тюрми.
- Що стосується сусідніх регіонів, зокрема Києва, то місцевих заспокоюють – радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
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