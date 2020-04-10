Пожежа в Чорнобилі: NASA показала масштаби на фото із супутника

Вже тиждень у Чорнобильській зоні триває серйозна пожежа. Масштаби території, яку охопив вогонь, показали із космосу. Супутникові знімки пожеж опублікувало агентство NASA.

На знімку показана пожежа за 8 квітня 2020 року. Фото зроблене за допомогою спектрорадіометра помірної роздільної здатності (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, MODIS).

Важливо SpaceX забирає у Роскосмоса бізнес з доставки туристів на МКС

Пожежа в Чорнобилі 8 квітня / NASA

Що відомо про пожежу в Чорнобилі

Пожежа триває на території Корогодського, Денисовецького і Котовського лісництв.

До гасіння пожеж у зоні відчуження залучили 379 людей та 100 одиниць техніки. Авіація ДСНС вже скинула 145 тонни води.

У скоєнні пожежі підозрюють мешканця Іванківського району. Він підпалив траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми. Це могло призвести до масштабного вогню. Йому вже вручили підозру. Чоловікові загрожує від 2 до 10 років тюрми.

Що стосується сусідніх регіонів, зокрема Києва, то місцевих заспокоюють – радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

Чому не можна спалювати суху траву: відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно