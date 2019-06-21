Представили кнопковий телефон Energizer E12 з потужною батареєю за ціною 12 євро

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Energizer E12 з потужною батареєю на ціною 12 євро
Energizer E12 з потужною батареєю на ціною 12 євро / gsmarena.com

Компанія Energizer, яка спеціалізується на виробництві телефонів з потужною батареєю, представила свій новий продукт. Це кнопковий телефон Energizer E12. Його батареї має вистачити на тиждень безперервного прослуховування музики.

Характеристики. Energizer E12 отримав 1,8-дюймовий TFT-дисплей з роздільною здатністю 129 × 160 пікселів. Ємність акумулятора становить 1000 мАг – для кнопкового телефона це дуже високий показник.

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Energizer E12 оснащений основною та селфі-камерами. У верхній частині телефону розташований світлодіодний ліхтарик, який через розташування можна використовувати як спалах камери.

Energizer E12

Energizer E12 можна використовувати як плеєр

Фішки. Розробники зробили акцент на прослуховування музики на телефоні. Для цього новинка має спеціальну медіа-кнопку під екраном для управління музикою. Користувач може встановити карту microSD з MP3 (до 16 ГБ) і просто натискати «Далі», поки не знайдете потрібну пісню. Також є спеціальна кнопка, що запускає FM-радіо.

Ціна. Цінник Energizer E12 – дуже привабливий. Всього 12 євро (360 гривень).

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Теги: Техно Новини Техно Смартфони
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