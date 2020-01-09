Представили пристрій, якій розпізнає емоції собак: відео

Японська компанія Langualess створили пристрій, який здатний розпізнавати настрій собаки за допомогою кольорових світлодіодів. "Розумний" желет розробники показали на виставці CES 2020.

Як це працює

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Як повідомляє Daily Mail, пристрій зчитує дані про серцебиття собаки і аналізує його. За результатами загоряється LED-екран, який змінює свій колір відповідно до поточного емоційного стану пса.

Наприклад, синій колір сигналізує про розслаблений стан, червоний – про збуджений. Коли собака сфокусована і на чомусь концентрується, екран стає білим. Загальну радість собаки дисплей відображає всіма кольорами веселки.

Користувачеві не обов'язково постійно дивитися на надітий на собаку жилет. Ґаджет підключається до смартфону і дає змогу на ньому відстежувати емоційні зміни пса.

Додаткові функції

Також в програмі є розділ ігор, які підбираються відповідно до поточного настрою вихованця.

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