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Представили розумний козирок для авто – Bosch Virtual Visor: деталі

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Bosch Virtual Visor / Bosch

За даними дослідників, в сонячні дні ризик аварій на дорогах збільшується приблизно на 16%. Звичні козирки не завжди рятують водія від яскравого світла, тому компанія Bosch представила розумну панель, яка захищає від сонячного світла та не зменшує огляд водієві.

Що відомо про новинку

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Компанія Bosch назвала пристрій Virtual Visor. Він представляє собою панель з прозорим LCD-дисплеєм, розділеним на гексагональні осередки. При активації система самостійно визначає, які поля потрібно затемнити, щоб захистити очі водія від світла, повідомляється на офіційному сайті компанії.


Bosch Virtual Visor за допомогою нейромережі вираховує "зону затемнення"

Куди саме повинна впасти тінь, обчислює штучний інтелект, ґрунтуючись на даних з вбудованої камери. Таким чином, більша частина козирка залишається прозорою і не заважає огляду.


Терміни появи Bosch Virtual Visor на ринку – невідомі

Дата появи на ринку

Представники Bosch відзначили, що Virtual Visor визнали "Кращою інновацією" на CES 2020. При цьому компанія не розкрила плани щодо реалізації проєкту.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Розробки Авто
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