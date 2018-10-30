Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія

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Презентація Apple 30 жовтня: онлайн трансляція
Презентація Apple 30 жовтня: онлайн трансляція / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 30 жовтня, компанія Apple проведе другу осінню презентацію в 2018 році. За чутками, купертінівці презентують нові iPad Pro 2018 та MacBook.

Повідомляється, що новий iPad Pro мали презентувати ще у вересні, разом із новими iPhone, проте новинку притримали до іншої презентації. За різною інформацією планшет отримає тонкі рамки навколо дисплею та стане практично безрамковим.

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Проте також існує інформація, що в коді iOS 12.1 помітили новинку і вона зовсім не безрамкова, а навпаки має незграбні форми. Також інсайдери повідомляли про низку цікавих функцій, якими обзеведеться iPad Pro 2018, серед яких підтримка FaceID та підтримка Apple Pencil.

Щодо MacBook інформації значно менше, проте відомо, що новий ноутбук належатиме до лінійки MacBook Air та стане бюджетним рішенням.

Більше про те, що Apple презентує 30 жовтня, ви можете дізнатися із нашого матеріалу.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

 

Теги: Техно Apple iPad Ґаджети
Джерело: Техно
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