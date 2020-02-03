В 2020 році продажі iPhone значно скоротяться: експерт назвав головні причини

Відомий маркетинговий аналітик Мін-Чі Куо в своєму новому звіті оцінив вплив коронавірусу на продажі iPhone в поточному кварталі. Окрім того, експерт розповів про перспективи ринку смартфонів в найближчому майбутньому.

Як коронавірус вплине на продажі продукції Apple

До теми: Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу

Хоча фахівці вже передбачали виникнення у Apple складнощів з випуском iPhone SE 2 (iPhone 9) і реалізацією актуальних моделей, саме Куо назвав конкретні цифри, повідомляє 9to5mac.

Вплив на продажі коронавірусу

За його даними, в зв'язку з поширенням епідемії продажі iPhone в першому кварталі впадуть на 10% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Очікується, що обсяг їх поставок складе від 36 до 40 мільйонів примірників.

Експерт поки не береться передбачити динаміку ринку в другому кварталі, оскільки невідомо, якими темпами буде поширюватися епідемія.

Затримка релізів через епідемію

Минулого тижня Куо також повідомив, що Apple має намір випустити в цьому році низку нових продуктів, включаючи бездротову зарядку, "маячки" AirTag, і бездротові навушники, але зазначив, що коронавірус може стати причиною відстрочки релізів.

Корпорація вже закрила всі магазини і офіси компанії в материковому Китаї до 9 лютого ­­– і терміни вимушених "канікул" можуть бути продовжені.

Що важливо знати про коронавірус в Китаї? Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США, Франції. Також спалах вірусу зафіксували й в Німеччині та з'явились повідомлення про інфікованих в Росії. Всесвітня організація охорони здоров'я позначила новий вірус з Китаю 2019-nCoV.



Новий коронавірус став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 362 людей, загалом захворіли 17 485 людей (дані станом на день 3 лютого 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 493 людей одужали від коронавірусу.

Що буде з ринком смартфонів

Серед чинників, що відіграють ключову роль в падінні глобальних продажів смартфонів, аналітик назвав торговельну війну між КНР і США, а також попит на 5G-смартфони, який виявився нижчим, ніж розраховували виробники. Загальні обсяги поставок в період святкування китайського Нового року знизилися на 60% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Куо прогнозує складне півріччя для виробників смартфонів, зокрема – для китайських компаній.

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