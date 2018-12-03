Просто дуже хотів додому: п'яний водій спав за кермом, поки Tesla на автопілоті гнала 110 км/год

У Каліфорнії поліцейські ледь зупинили електрокар Tesla, який на автопілоті їхав зі швидкістю понад 100 км/год, а п'яний водій у той час спав за кермом.

Про це повідомляє SF Gate.

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Правоохоронці помітили, як дорогою "летить" машина на максимально дозволеній швидкості – 70 миль на годину (приблизно 110 км/год). На сигнали з'їхати на узбіччя Tesla не реагувала.

Зрівнявшись з прудким авто, поліція виявила, що людина за кермом спить, а машина їде на автопілоті. Тож вирішили обігнати Tesla і раз по разу пригальмовували перед нею, автопілот не зупинив автомобіль.

Цікаво, що коли автівку зупинили, водій все одно продовжував спати. Правоохоронці запідозрили, що той може бути просто нетверезим. Так і виявилось. Коли правопорушника доставили до найближчої заправки і провели тест на наявність алкоголю в крові, їхні здогадки підтвердились.

Затриманим виявився 45-річний Александр Самек – член Комітету Лос-Алтосу з міського планування.



Александр Самек

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.