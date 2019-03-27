Проти законів фізики: Huawei P30 Pro отримала найкращу камеру на ринку

Експерти протестували камеру нового флагманського смартфона Huawei P30 Pro, та визнали її найкращою камерою на ринку. У рейтингу DXOMark основна камера флагманського смартфона набрала рекордні 112 балів.

Як стверджують експерти DXOMark, розробники флагмана спробували "обійти закони фізики".

Йдеться про установку довгого зум-об'єктива в тонкий корпус смартфона. Хоч розробники використали менші, ніж зазвичай, датчики зображення і продуману конструкцію об'єктива. Таінші виробники зуміли досягти 2-х або 3-х кратного коефіцієнта оптичного збільшення в звичайних смартфонах. Тож Huawei використовує складену оптику, щоб подолати це обмеження.

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Датчик зображення розташований всередині телефону вертикально і спрямований на об'єктив з оптичною віссю, яка проходить уздовж корпусу телефону, а дзеркало використовується для відображення вхідного світла в об'єктив і на датчик.

Алгоритм глибокого навчання покращує деталізацію тонких малюнків і текстур – досить вражаючий результат, враховуючи, що для досягнення хороших результатів всі функції автофокусу, балансу білого та інших параметрів зображення повинні бути ідеально синхронізовані,



– кажуть експерти.

Замість традиційного RGB-сенсора в камері стоїть RYB-датчик, заснований на складанні кольору з червоного, жовтого і блакитного / синього. Компанія стверджує, що жовтий сенсор поглинає синій і червоний світло, що і дає сумарно більший потік світла.

Характеристики камери. Камера Huawei P30 Pro складаєтеся із 4 модулів. Основна камера — це 40-мегапіксельна Leica Quad камера (f/1.8). Другий модуль є ширококутним 20-мегапіксельним датчиком (f/2.2). Телекамера має роздільну здатність 8 Мп та з апертуру f/3.4. Четвертим модулем стала ToF-камера для вимірювання відстані до об'єкта.

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