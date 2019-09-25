Процес запущено: NASA виділило гроші для будівництва місячних кораблів

Агентство NASA вже визначилося з підрядником з будівництва космічних кораблів, які будуть використовувати для місячних місій в рамках програми Artemis (Артеміда).

Як сказано на офіційному сайті NASA, космічне агентство уклало контракт з компанією Lockheed Martin на виробництво і експлуатацію космічних кораблів Orion.

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Це мають бути кораблі багаторазового використання. Саме за допомогою цих кораблів має забезпечувати постійну присутність на поверхні Місяця.

Деталі контракту. NASA замовило у Lockheed три космічних кораблі Orion для реалізації трьох місій Artemis на загальну суму 2,7 мільярда доларів.

У 2022 році агентство планує замовити ще три Orion загальною вартістю 1,9 мільярда доларів.

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