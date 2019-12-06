Qualcomm та автори Pokemon Go займуться створенням AR-окулярів на революційній платформі

Розробити легку і зручну гарнітуру Qualcomm допоможе компанія AR Niantic, відома завдяки іграм Pokemon Go і Harry Potter: Wizards Unite. Компанії також займуться розробкою програмного забезпечення і хмарних сервісів.

Як зазначає Venture Beat, поки про проєкт майже нічого невідомо. Однак можна передбачити, що угода дозволить об'єднати апаратне і програмне забезпечення Qualcomm з досвідом Niantic по створенню ігор доповненої реальності для мільйонів користувачів.

Не пропустіть: Смартфони незабаром зникнуть: що може їх замінити

З огляду на недавню заяву глави компанії Qualcomm про те, що смартфони через кілька років можуть повністю зникнути, а на їх місце прийдуть AR ґаджети, така новина була питанням часу. Хоча ринок AR-окулярів далеко не новий, по-справжньому масовою ця технологія поки не стала.

5G

Глава Qualcomm покладає великі надії на технологію 5G, яка повинна кардинально змінити зручність та ефективність роботи носимих ґаджетів.

Якщо хтось і може добитися успіху в цьому напрямку, то саме Niantic та Qualcomm, яка нещодавно представила революційну платформу для AR та VR девайсів – процесор XR2 5G.

До речі, минулого року Niantic вже запустила ініціативу Creator Program і Beyond Reality Fund для залучення сторонніх розробників до платформи Niantic Real World.

Партнери не називають точних термінів випуску гаджета, але співпрацю планують тривалу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно