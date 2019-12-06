Qualcomm та автори Pokemon Go займуться створенням AR-окулярів на революційній платформі

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Скоро на ринку може з'явитися революційний AR ґаджет / Ілюстративне фото

Розробити легку і зручну гарнітуру Qualcomm допоможе компанія AR Niantic, відома завдяки іграм Pokemon Go і Harry Potter: Wizards Unite. Компанії також займуться розробкою програмного забезпечення і хмарних сервісів.

Як зазначає Venture Beat, поки про проєкт майже нічого невідомо. Однак можна передбачити, що угода дозволить об'єднати апаратне і програмне забезпечення Qualcomm з досвідом Niantic по створенню ігор доповненої реальності для мільйонів користувачів.

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З огляду на недавню заяву глави компанії Qualcomm про те, що смартфони через кілька років можуть повністю зникнути, а на їх місце прийдуть AR ґаджети, така новина була питанням часу. Хоча ринок AR-окулярів далеко не новий, по-справжньому масовою ця технологія поки не стала. 

5G

Глава Qualcomm покладає великі надії на технологію 5G, яка повинна кардинально змінити зручність та ефективність роботи носимих ґаджетів.

Якщо хтось і може добитися успіху в цьому напрямку, то саме Niantic та Qualcomm, яка нещодавно представила революційну платформу для AR та VR девайсів – процесор XR2 5G

До речі, минулого року Niantic вже запустила ініціативу Creator Program і Beyond Reality Fund для залучення сторонніх розробників до платформи Niantic Real World.

Партнери не називають точних термінів випуску гаджета, але співпрацю планують тривалу.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Qualcomm 5G
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