Ракета-носій Ariane 5 вивела на орбіту два нових супутника: відео запуску

Європейська ракета-носій тяжкого класу Ariane 5 вивела в космос супутники JCSAT-17 (Японія) та GEO-KOMPSAT-2B (Південна Корея). До слова, південнокорейський супутник призначений для дослідження біологічних тенденцій в океані та моніторингу змін в атмосфері.

Що відомо про запуск

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19 лютого 2020 року о 00:18 компанія Arianespace успішно вивела на геостаціонарну трансферну орбіту два супутника загальною масою понад 10 тон, повідомляє "Ліга. Новости".

Тяжку ракету-носій Ariane 5 ECA запустили із космодрома Куру в Французькій Гвіані (північно-східне узбережжя Південної Африки).

На орбіту вивели телекомунікаційний супутник зв'язку JCSAT 17 для японського оператора і океанографічний супутник GEO-Kompsat 2B для Південної Кореї.

Запуск ракети-носія Ariane 5 ECA – дивіться відео

Що відомо про японський супутник

JCSAT-17 зібраний американською компанією Lockheed Martin на базі модернізованої платформи A2100 для компанії SKY Perfect JSAT. Розрахунковий термін служби – 15 років, стартова маса – 5 857 кілограм.

Супутник буде працювати в S-, С- і Ku-діапазонах над 136 меридіаном східної довготи, подаючи сигнал на Японію і навколишні регіони.

Що відомо про південнокорейський супутник

GEO-KOMPSAT 2B (він же Cheollian 2B) – зібраний в Південній Кореї метеосупутник місцевого аерокосмічного дослідницького інституту, який буде стежити за біологічними тенденціями в океані і моніторити події в атмосфері.

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Це другий супутник програми: перший запустили в грудні 2018 року. Його маса – 3 379 кілограм, термін життя – 10 років.

Апарат помістять над меридіаном східної довготи 128,2 градусів: він зможе обмінюватися даними з двома іншими GSO-супутниками спостереження – американським TEMPO, який запустять у 2022 році і європейським Sentinel-4, який вийде на орбіту в 2023 році.

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