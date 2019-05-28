Разом зі смартфоном Redmi K20 Xiaomi представить бюджетний ноутбук

Вже 28 травня китайська компанія Xiaomi проведе свою чергову презентацію, в рамках якої представить новий недорогий флагманський смартфон Redmi K20. При цьому інсайдери запевняють, що разом зі смартфоном покажуть ще й недорогий ноутбук.

Як повідомив інсайдер Мукул Шарма, це буде бюджетний ноутбук під брендом Redmi. Він навіть оприлюднив офіційний тизер, на якому йдеться про те, що на нас чекає ще один сюрприз.

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Що відомо про “сюрприз”. Кілька днів тому в мережі з'явились чутки, що Redmi готується випустити свій перший ноутбук, який отримає назву RedmiBook 14.

З чуток, ноутбук отримає три модифікації поцесора: CPU Intel Core i3, Core i5 або Core i7, що працюватиме у парі 8 ГБ оперативної пам'яті. Ємність флеш-сховища становитиме 512 ГБ. Деякі версії будуть включати дискретну відеокарту GeForce MX250.

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