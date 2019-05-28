Разом зі смартфоном Redmi K20 Xiaomi представить бюджетний ноутбук

127 Читать новость на русском
Сюрприз від Redmi
Сюрприз від Redmi

Вже 28 травня китайська компанія Xiaomi проведе свою чергову презентацію, в рамках якої представить новий недорогий флагманський смартфон Redmi K20. При цьому інсайдери запевняють, що разом зі смартфоном покажуть ще й недорогий ноутбук.

Як повідомив інсайдер Мукул Шарма, це буде бюджетний ноутбук під брендом Redmi. Він навіть оприлюднив офіційний тизер, на якому йдеться про те, що на нас чекає ще один сюрприз.

Читайте також:  Новий флагманський смартфон Redmi K20 вже доступний для замовлення

Що відомо про “сюрприз”. Кілька днів тому в мережі з'явились чутки, що Redmi готується випустити свій перший ноутбук, який отримає назву RedmiBook 14.

З чуток, ноутбук отримає три модифікації поцесора: CPU Intel Core i3, Core i5 або Core i7, що працюватиме у парі 8 ГБ оперативної пам'яті. Ємність флеш-сховища становитиме 512 ГБ. Деякі версії будуть включати дискретну відеокарту GeForce MX250.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Чому виникають судоми в ногах
сьогодні
3851
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Redmi Redmi K20 ноутбук
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
26 травня 18:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
Ірина Полицька 4406
Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
25 травня 22:03 Чому Україна цікава для Dell Technologies, та вплив виборів на бізнес, – розмова з Іриною Волк
Ірина Полицька 632
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
27 травня 10:00 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
275
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
25 травня 18:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2048
Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
24 травня 16:02 Що буде з пристроями Huawei на базі Android: відповіді на найпоширеніші питання
2588
Новини
Більше новин
Залиште відгук