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Realme випустила свій перший смарт-телевізор з дуже доступним цінником

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Розумний телевізор Realme Smart TV
Розумний телевізор Realme Smart TV / Скріншот

Молодий китайський бренд Realme продовжує завойовувати ринок. Тепер компанія провела презентацію та представила свою першу лінійку розумних телевізорів Realme Smart TV.

Під час презентації виробник повідомив, що телевізори Realme TV будуть доступні в двох розмірах з екранами діагоналлю 32 і 43 дюйма.Цікаво, що моделі отримали надзвичайно тонкі Рамки по всьому периметру екрану дуже вузькі.

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Що ще цікавого

Новинка підтримує технологію обробки зображення Chroma Boost Picture Engine, яка покращує якість картинки. Пікова яскравість екрану складає 400 кд/м2.

Пристрій працює на базі 4-ядерного 64-розрядної однокристальної системи MediaTek, що не використовувалася жодному іншому телевізорі. Графічний прискорювач тут Mali-470 MP3. Також тут передбачено гігабайт оперативної і 8 ГБ вбудованої пам’яті.

Презентація Realme: відео  

Телевізор оснащений чотирма гучномовцями сумарної потужності 24 Вт і підтримкою Dolby Audio.

Realme Smart TV працює під управлінням операційної системи Android TV. Також передбачені кнопки для YouTube, Amazon Prime Video і Netflix.

Ціна

  • Молодша версія Realme Smart TV коштує 170 доларів (4600 гривень).
  • Модель із діагоналлю 43 дюйми оцінили в 290 доларів (7 800 гривень).
Теги: Realme Новини Техно Техно Побутова техніка
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