Рекорд для ринку: Sony готує смартфон із 6 камерами
Популярний німецький інсайдер оприлюднив інформацію про майбутній смартфон від компанії Sony. Новинка отримає оригінальну камеру одразу з 6 моделями камери – це рекорд для ринку.
Як повідомляє інсайдер, цей смартфон буде у лінійці Xperia. За що відповідатиме кожен модуль – поки невідомо.
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Ймовірно, це буде основний сенсор, ширококутний об'єктив, телеоб’єктив і датчик глибини. Решта два сенсори, можливо, будуть відповідати за склейку зображень, як у Nokia 9 PureView (вона має 5 камер).
Що ще відомо. Новинка Sony також отримає подвійну фронтальну камеру. Більше деталей поки немає. Не повідомляють також і коли можуть представити новинку. У випадку із Nokia 9 PureView, презентацію переносили кілька разів через некоректну роботу 5 камер.
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