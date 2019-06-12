Рекорд для ринку: Sony готує смартфон із 6 камерами

Популярний німецький інсайдер оприлюднив інформацію про майбутній смартфон від компанії Sony. Новинка отримає оригінальну камеру одразу з 6 моделями камери – це рекорд для ринку.

Як повідомляє інсайдер, цей смартфон буде у лінійці Xperia. За що відповідатиме кожен модуль – поки невідомо.

Такого ви ще не бачили: Xiaomi та Oppo показали смартфони з підекранною камерою

Ймовірно, це буде основний сенсор, ширококутний об'єктив, телеоб’єктив і датчик глибини. Решта два сенсори, можливо, будуть відповідати за склейку зображень, як у Nokia 9 PureView (вона має 5 камер).

I heard #Sony is working on a new #Xperia Smartphone featuring a total of six lenses on it's rear as well as two cameras on the front.



The device is still in development which means that specs and further things are still unknown.



!CONCEPT BASED ON IMAGINATION! pic.twitter.com/mJ83LSNzAc — Max J. (@Samsung_News_) 10 червня 2019 р.

Що ще відомо. Новинка Sony також отримає подвійну фронтальну камеру. Більше деталей поки немає. Не повідомляють також і коли можуть представити новинку. У випадку із Nokia 9 PureView, презентацію переносили кілька разів через некоректну роботу 5 камер.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно