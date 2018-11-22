Рекордна кількість селфі-камер та дивакуватий дизайн: новий смартфон Meitu "засвітився" в мережі

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Смартфон Meitu
Смартфон Meitu / The Art Gorgeous

На сайті китайського регулятора TENAA виявили смартфон Meitu MP1801. Майбутній смартфон привертає увагу одразу завдяки кільком деталям, зокрема, потрійній фронтальній камері та незвичному дизайну.

Про це повідомляє 4PDA.

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Корпус Meitu MP1801 виконаний в незвичайній формі з гострими кутами, а задня панель виготовлена з металу та шкіри.

Meitu MP1801
Meitu MP1801 отримає три фронтальні камери 

Meitu MP1801 отримав подвійну основну камеру на 12 і 8 Мп і три фронталки з роздільною здатністю сенсорів 12, 20 і 8 Мп. З кожного боку вбудують окремий LED-спалах.

Meitu MP1801
Meitu MP1801 має дивакуватий дизайн

Лицьову панель займає 6,21-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю Full HD +. Усередині приховані процесор з тактовою частотою 2,6 ГГц, проте його модель наразі не повідомляється. Окрім того, новинка отримала 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ вбудованої. Meitu MP1801 працює на новій версії Android 9 Pie і оснащується акумулятором на 3 400 міліампер годин.

Нагадаємо, у вівторок, 20 листопада, компанія Xiaomi повідомила, що випускатиме смартфони для селфі під брендом Meitu. Зокрема, виробництвом та реалізацією пристроїв займатиметься Xiaomi, а от алгоритми обробки зображень візьме на себе Meitu. Угоду уклали на 30 років.

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Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: Техно
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