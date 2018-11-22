Рекордна кількість селфі-камер та дивакуватий дизайн: новий смартфон Meitu "засвітився" в мережі

На сайті китайського регулятора TENAA виявили смартфон Meitu MP1801. Майбутній смартфон привертає увагу одразу завдяки кільком деталям, зокрема, потрійній фронтальній камері та незвичному дизайну.

Про це повідомляє 4PDA.

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Корпус Meitu MP1801 виконаний в незвичайній формі з гострими кутами, а задня панель виготовлена з металу та шкіри.



Meitu MP1801 отримає три фронтальні камери

Meitu MP1801 отримав подвійну основну камеру на 12 і 8 Мп і три фронталки з роздільною здатністю сенсорів 12, 20 і 8 Мп. З кожного боку вбудують окремий LED-спалах.



Meitu MP1801 має дивакуватий дизайн

Лицьову панель займає 6,21-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю Full HD +. Усередині приховані процесор з тактовою частотою 2,6 ГГц, проте його модель наразі не повідомляється. Окрім того, новинка отримала 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 або 256 ГБ вбудованої. Meitu MP1801 працює на новій версії Android 9 Pie і оснащується акумулятором на 3 400 міліампер годин.

Нагадаємо, у вівторок, 20 листопада, компанія Xiaomi повідомила, що випускатиме смартфони для селфі під брендом Meitu. Зокрема, виробництвом та реалізацією пристроїв займатиметься Xiaomi, а от алгоритми обробки зображень візьме на себе Meitu. Угоду уклали на 30 років.

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