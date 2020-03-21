Ресурс DxOMark призупиняє огляди смартфонів: причини

Французький портал DxOMark, відомий своїми оглядами камер та тестуванням звукових систем смартфонів, оголосив про затримку нових рецензій та зниження кількості поточних. А причини такого рішення керівництво ресурсу оголосило в своєму Twitter-блозі.

Чому буде менше оглядів

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Як виявилося, співробітники лабораторії змушені дотримуватися 15-денного карантин під час пандемії коронавирусу відповідно до директиви французького уряду. Надзвичайний стан в країні оголосили через велику кількість хворих.

Протягом зазначеного періоду буде проведено всього кілька випробувань смартфонів, а більшість оглядів будуть відкладені.

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Таким чином, інженери, які перейшли на віддалену роботу з дому, зможуть повернутися до повноцінного тестування ґаджетів, включаючи зйомку на вулиці, не раніше, ніж на початку квітня.

Лідер рейтингу

Нагадаємо, зараз перший рядок рейтингу камерофонів за версією DxOmark займає OPPO Find X2 Pro з результатом 124 бали.

Що важливо знати про Covid-19 в Україні та світі

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився практично по всьому світу. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія. Там хворобу виявили в 47 021 людини, а померло від неї 4 032 хворих. На території Україні уже зафіксували 26 лабораторно підтверджених випадків зараження небезпечним вірусом, 3 із них виявилося летальним.



Як не заразитися коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 11 147 людей, загалом захворіли 265 495 людей (дані станом на вечір 20 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 87 363 людини одужали від коронавірусу.

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