Революційний смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha вже можна купити: ціна шокує

Нещодавно компанія Xiaomi анонсувала свій новаторський смартфон Mi Mix Alpha. Він отримав оригінальний дисплей, що займає 180,6% площі корпусу. Також пристрій став першим в світі смартфоном із 108 Мп камерою.

Заявлена ціна під час презентації була 2 830 доларів (близько 69 000 гривень). Це було надто дорого для будь-якого смартфона. Навіть смартфон з гнучким дисплеєм Samsung Galaxy Fold коштує приблизно 2 тисячі доларів.

До теми: Революційний смартфон Mi Mix Alpha: як знімає його 108-мегапіксельна камера

І хоч в компанії не назвали точну дату старту продажів новинки, та на деяких китайських сайтах вже можна придбати революційний смартфон. Вірніше, оформити його попереднє замовлення.

Вартість сьогодні. Відомий китайський онлайновий магазин Tmall.com вже зараз пропонує придбати смартфон. І тут його ціна справді шокує. Ресурс пропонує придбати новинку за 999 999 юанів – це 140 тисяч доларів або 3.5 мільйона гривень.

Xiaomi Mi Mix Alpha вже можна купити

Однак, навіть якщо користувач дійсно готовий витратити такі кошти на смартфон, велике питання коли він свою покупку отримає. За чутками, новинка надійде у продаж до кінця цього року, але офіційної дати поки немає.

А це означає, що компанія поки не має в наявності пристрої для роздрібної торгівлі. Якщо згадати історію з Galaxy Fold, анонс якого переносили кілька разів, через некоректну роботу пристрою, така покупка Mi Mix Alpha виглядає, як лотерея.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно