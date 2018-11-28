Революційно новий: LG запатентувала гнучкий смартфон

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LG G Flex, який випустили в 2013 році
LG G Flex, який випустили в 2013 році / Фото з вільних джерел

Компанія LG Electronics отримала патент від офісу інтелектуальної власності Республіки Корея на новий складний смартфон. За попередніми даними новинка отримає великий гнучкий дисплей, який повністю огинає корпус смартфона.

Про це повідомляє LetsgoDigital.

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У розкладеному стані смартфон перетворюється на планшет, а у складеному – смартфон кріпиться за допомогою магнітів.

Згідно з більш ранніми витокам, смартфон LG з гнучким складним дисплеєм може отримати назви Flex, Foldi або Duplex. Розробка такого смартфона ведеться в компанії вже кілька років. При цьому LG робить основний акцент не на тому, щоб стати першою, хто випустить в продаж складаний смартфон, а на тому, щоб зробити щось, що дійсно потрібне користувачам.

Патент LG
LG запатентувала гнучкий смартфон

Простіше кажучи, LG не збирається випускати такий смартфон просто "тому що може". Звичайно, поки представники не розкрили подробиці про проект.

Патент LG
Новий смартфон LG огортатиме смартфон з трьох боків

Зазначимо, у 2013 році LG випустила смартфон LG G Flex з гнучким P-OLED-екраном. Сам смартфон не гнувся, але був зігнутої форми, яка відповідала природному вигину обличчя користувача під час розмови. Тепер очікується модель, яка зможе складатися разом з дисплеєм.

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Теги: Техно Смартфони Південна Корея LG
Джерело: Техно
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