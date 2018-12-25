Рейтинг невдах-мільярдерів від Forbes: хто його очолив

Американське видання Forbes оприлюднило рейтинг і антирейтинг мільярдерів світу. Останній очолив CEO соцмережі Facebook Марк Цукерберг. Саме його видання назвало найбільшим невдахою року.

Про це пише ain.ua.

Так, за словами ЗМІ, у липні акції компанії Facebook просіли на 19%, зменшивши стан Цукерберга на 15,4 мільярда доларів. Серед головних факторів, які вплинули на ситуацію із Facebook у цьому році: слухання в Конгресі, де Цукерберга допитували про витоки даних користувачів; розкриття даних про те, що Facebook платив PR-компанії за розкрутку негативних даних про Джорджа Сороса, який критикував мережу та інші.

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При цьому рейтинг найуспішніших мільярдерів очолив засновник Amazon Джефф Безос. Вартість акції компанії у вересні поставила історичний рекорд.

У рейтинг успішних мільярдерів потрапили також Білл Гейтс, Ілон Маск, Стів Балмер.

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