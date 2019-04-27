Рейтинг продажу iPhone: який смартфон продавали найактивніше

Згідно проведеного дослідження, iPhone XR був найпопулярнішим, а iPhone XS продавався навіть гірше, ніж iPhone 7 Plus.

Доволі високим попитом користувалися iPhone 8 Plus і iPhone 7. Посилаючись на дані аналітиків CIRP, в минулому кварталі iPhone XR залишався найбільш продаваним смартфоном Apple на ринку США, як і в четвертому кварталі минулоріч.

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На частку цієї моделі припало 38% всіх продажів iPhone за минулі три місяці. Це більше, ніж сукупні продажі iPhone XS і XS Max, що зайняли 21% ринку.

У чому причина

Причина давновідома – ціна. Старші моделі занадто дорогі, а iPhone X в США просто не продається.

Що стосується інших моделей, як можна бачити на діаграмі, добре продавалися iPhone 8 Plus і iPhone 7. Більш того, ці моделі продавалися краще, ніж iPhone XS і приблизно на рівні iPhone XS Max. Власне, iPhone 8 і iPhone 7 Plus продавалися краще, ніж iPhone XS.

Дивіться статистику продажів iPhone у США:



Статистика продажів iPhone в США

Середню ціну продажу iPhone за підсумками минулого кварталу – приблизно 800 доларів.