Робомобілям Cruise дозволили їздити вулицями Каліфорнії без водія

Компанія Cruise приєднається до Waymo і також почне розвозити пасажирів в машинах без водія. Каліфорнійський регулятор видав дочірньому підприємству General Motors дозвіл на проведення пілотних випробувань на дорогах штату.

Якщо вони пройдуть успішно, компанія готова вже через кілька місяців вивести на дороги відразу 2,5 тисячі своїх робомобілів, повідомляє Venture Beat.

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Як проходитимуть випробування

Захід буде проведено в рамках програми Служби автономного пасажирського транспорту (CPUC), яка діє в штаті. В її рамках Cruise надасть CPUC дані про протоколи безпеки і звіти про всі інциденти, а також кількість пройдених пасажиро-миль.

Випробування будуть закритими, тобто стати пасажиром Cruise зможуть лише: партнери компанії, журналісти та інші спеціально відібрані люди.

Під час руху тестового транспорту в кабіні також перебуватиме технік, який зможе взяти на себе керування робомобілем в екстрених випадках.

Хто ще проводить такі тести

Крім Cruise, серед компаній, яким дозволено брати участь в пілотних випробуваннях безпілотних робомобілів – Zoox, Alphabet's Waymo, Pony.ai, Aurora і AutoX. Їм дозволено тестувати робомобілі без водія за кермом, на відміну від 66 компаній, зареєстрованих в Департаменті транспорту Каліфорнії, які отримали право на проведення випробувань безпілотників, але тільки якщо на водійському місці є оператор. Тобто всього в Каліфорнії свої безпілотники зараз тестують 72 компанії.

Безпілотне таксі

Cruise збиралася запустити службу безпілотного таксі ще в минулому році, але була змушена відкласти початок через необхідність доопрацювати заходи безпеки і додаток. Поки неясно, коли саме слід очікувати офіційного початку роботи роботаксі, але Cruise сподівається, що через кілька місяців в її розпорядженні буде 2500 безпілотних автомобілів.

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