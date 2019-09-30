Роботів-тварин зробили більш реалістичними: відео

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Роботів-тварин зробили більш реалістичними
Роботів-тварин зробили більш реалістичними / Фото з вільних джерел

На ринку вже існують роботи, які схожі на тварин, однак такі моделі мають й недолік – "механічна ходьба", яка суттєво відрізняє роботів від живих створінь. Дослідники із політехнічного університету Вірджинії розробили та протестували комплекс алгоритмів, які дають роботам змогу рухатися більш природньо.

Що відомо про розробку? Завдяки встановленим допоміжним датчикам і спеціальному програмному алгоритму, хода роботів, за заявою розробників, буде практично повністю дублювати ходу реальних тварин, повідомляє Engadget.

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Система заснована на аналізі поведінки хребців відповідно до коливань нейронів в спинному мозку. Також враховується і положення датчиків щодо землі для контролю балансу. Окрім того, інженери використовували камери і лідари для того, щоб роботи не стикалися з перешкодами.

Роботів навчили більш реалістично ходити – дивіться відео

Ще одна особливість розробки – відсутність необхідності вносити зміни в базову конструкцію робота: потрібно лише обладнати конкретну модель набором сенсорів і системою стеження.

Майбутнє розробки. Зараз нова система проходить "обкатку" в лабораторії університету. В майбутньому, за запевненням дослідників, цілком вірогідна поява механічних домашніх вихованців, які будуть рухатися так само реалістично, як справжні тварини.

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Теги: Техно Новини Техно Розробки Штучний інтелект робототехніка
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