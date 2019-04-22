Російські приказки з Ілоном Маском: інженер знову здивував мережу

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Ілон Маск
Ілон Маск / Getty Images

Очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову вразив користувачів мережі своїми знаннями російської мови. Схоже, підприємець почав активно вивчати приказки і саме ними відповідав на коментарів в Twitter.

Користувач під ніком Daniel S. розповів, що подивився фільм "Веном", і відзначив в пості Маска з питанням, чи не є кінцевою метою SpaceX поява під боком у землян небезпечного інопланетного сусіда.

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Як завжди несподівано Маск вирішив відповісти.

Інший користувач продовжив розмову і жартома розповів, що інопланетяни на Марсі живуть під землею.

Глава SpaceX відреагував приказкою "Ось де собака зарита". Не зовсім ясно, вловив він сенс оригінального повідомлення, але виглядало так, ніби він іронізує.

Ще один користувач написав твіт з натяком на шоу PewDiePie, в якому якось знімався Маск: "You slav you lose" ( "став словянином – програв"). Підприємець не розгубився і відповів: "Кажуть, що курей доять".

Трохи пізніше Маск відповів на твіт користувача, який сказав, що йому довелося вивчити мову, щоб відповідати російським користувачам.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Ілон Маск Соцмережі
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