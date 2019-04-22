Російські приказки з Ілоном Маском: інженер знову здивував мережу

Очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск знову вразив користувачів мережі своїми знаннями російської мови. Схоже, підприємець почав активно вивчати приказки і саме ними відповідав на коментарів в Twitter.

Користувач під ніком Daniel S. розповів, що подивився фільм "Веном", і відзначив в пості Маска з питанням, чи не є кінцевою метою SpaceX поява під боком у землян небезпечного інопланетного сусіда.

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Як завжди несподівано Маск вирішив відповісти.

где инопланетяне? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

Інший користувач продовжив розмову і жартома розповів, що інопланетяни на Марсі живуть під землею.

Глава SpaceX відреагував приказкою "Ось де собака зарита". Не зовсім ясно, вловив він сенс оригінального повідомлення, але виглядало так, ніби він іронізує.

Вот где собака зарыта — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

Ще один користувач написав твіт з натяком на шоу PewDiePie, в якому якось знімався Маск: "You slav you lose" ( "став словянином – програв"). Підприємець не розгубився і відповів: "Кажуть, що курей доять".

Говорят, что кур доят — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2019

Трохи пізніше Маск відповів на твіт користувача, який сказав, що йому довелося вивчити мову, щоб відповідати російським користувачам.

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