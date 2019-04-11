Rozetka запускає власну мережу поштоматів: адреси

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Rozetka запускає власну мережу поштоматів
Rozetka запускає власну мережу поштоматів / rau.ua

Інтернет-гіпермаркет Rozetka запустив новий варіант доставки – через поштомати. Наразі мережа поштоматів поширюється лише на Київ.

Про це сказано на сайті компанії. Для оформлення доставки через поштомат, потрібно при оформленні обрати послугу "самовивіз з поштомату " і оплатити товар карткою.

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Замовлення зберігаються в осередку протягом двох днів з дня його розміщення кур'єром в поштоматі. При цьому габарити товару не можуть перевищувати розміру 12х26х40,5 см.

Щоб забрати товар на панелі поштомату потрібно ввести підв'язаний до замовлення номер телефону і пароль.

Де працюють поштомати. Наразі у Києві є 9 поштоматів, вони розміщені на базі станцій метро. Годинники їх роботи – 6:00 – 24:00.

Адреси:

  1. Ст. м. Лук’янівська. У залі з касами
  2. Ст. м. Виставковий центр. У переході метро, ближче до виходу до вул. Васильківської
  3. Ст. м. Видубичі. У залі з касами, вихід до автостанції
  4. Ст. м. Мінська. У залі з касами, вхід в метро з боку ТРЦ Dream Town 2
  5. Ст. м. Дарниця. У залі з касами. Вхід з боку вул. Попудренка, Будівельників, за турнікетом
  6. Ст. м. Золоті ворота. У залі з касами
  7. Ст. м. Театральна. У переході перед входом до метро
  8. Ст. м. Харківська. У залі з касами, з боку виходів № 1, 2, 3
  9. Ст. м. Кловська. У залі з касами, за турнікетом

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Теги: Новини Техно Техно IT-бізнес
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