Rozetka збільшила кількість своїх поштоматів: перелік адрес

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Rozetka збільшила кількість поштоматів / nachasi.com

Український інтернет-гігант Rozetka розширив кількість своїх фірмових поштоматів до 30 об’єктів. Вони розміщені лише у Києві. Цікаво, що на деяких станціях метро встановлено одразу кілька поштоматів.

Як пише видання AIN.UA, скупчення поштоматів Rozetka можна побачити на станціях метро Палац Спорту, Печерська, Академмістечко, Дружби Народів та Лівобережна.

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Адреси поштоматів Rozetka:

  • Станція метро Золоті Ворота – в залі з касами;
  • Станція метро Театральна – в переході, перед входом в метро;
  • Станція метро Хрещатик – вихід до вулиці Хрещатик, в залі з касами, перед турнікетами зліва;
  • Станція метро Контрактова площа – вихід в сторону Міністерства фінансів, за турнікетами справа;
  • Станція метро Площа Льва Толстого – в переході праворуч;
  • Станція метро Палац Спорту – в залі з касами, перед турнікетом ліворуч, а також перед турнікетом праворуч;
  • Станція метро Олімпійська – в залі з касами, перед турнікетами праворуч;
  • Станціяметро Кловська – в залі з касами, за турнікетом;
  • Станція метро Печерська – в касовому залі перед турнікетом праворуч, а також за турнікетом праворуч;
  • Станція метро Палац Україна – в переході навпроти виходу з метро;
  • Станція метро Політехнічний інститут – в залі з касами на виході, праворуч;
  • Станція метро Нивки – вихід до вулиці Невська, в залі з кас, праворуч;
  • Станція метро Академмістечко – вихід до супермаркету Новус, в переході ліворуч, а також вихід до вулиці Академіка Булаховського, в переході ліворуч;
  • Станція метро Лівобережна – вихід до вулиці Євгена Сверстюка, в залі з касами, ліворуч, а також вихід до вулиці Раїси Окіпної, в залі з касами, праворуч;
  • Станція метро Дарниця – в залі з касами, вхід із вулиці Попудренка, Будівельників, за турнікетом;
  • Станція метро Лісова – в переході праворуч;
  • Станція метро Дружби Народів – в касовому залі перед турнікетом праворуч, а також за турнікетом праворуч;
  • Станція метро Видубичі – в залі з касами, вихід з метро на автостанцію;
  • Станція метро Славутич – в касовому залі;
  • Станція метро Осокорки – за турнікетами, праворуч;
  • Станція метро Харківська – в залі з касами, з боку виходів 1, 2 і 3;
  • Станція метро Бориспільська – вихід до Харківського шосе, в переході;
  • Станція метро Червоний Хутір – в залі з касами, вихід в сторону вул. Бориспільська;
  • Станція метро Червоний Хутір ВДНХ – в переході метро, ​​вихід на вул. Васильківська;
  • БЦ "Геліос", вул. Василенко, 7.

Що відомо про правила самовивозу Rozetka

Як відомо, восени Rozetka кілька разів змінювала правила самовивозу товарів. Це стосувалося ціни послуги.

У жовтні інтернет-магазин почав стягувати плату в 10 гривень за самовивіз товару зі своїх офлайн-магазинів. Це стосувалося замовлень до 300 гривень.

Наприкінці листопада правила змінились – сума зросла до 495 гривень. Як пояснили у компанії, вони планують повністю перевести невеликі замовлення на поштомати і мобільні точки видачі.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Інтернет
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