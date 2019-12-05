Rozetka збільшила кількість своїх поштоматів: перелік адрес

Український інтернет-гігант Rozetka розширив кількість своїх фірмових поштоматів до 30 об’єктів. Вони розміщені лише у Києві. Цікаво, що на деяких станціях метро встановлено одразу кілька поштоматів.

Як пише видання AIN.UA, скупчення поштоматів Rozetka можна побачити на станціях метро Палац Спорту, Печерська, Академмістечко, Дружби Народів та Лівобережна.

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Адреси поштоматів Rozetka:

Станція метро Золоті Ворота – в залі з касами;

Станція метро Театральна – в переході, перед входом в метро;

Станція метро Хрещатик – вихід до вулиці Хрещатик, в залі з касами, перед турнікетами зліва;

Станція метро Контрактова площа – вихід в сторону Міністерства фінансів, за турнікетами справа;

Станція метро Площа Льва Толстого – в переході праворуч;

Станція метро Палац Спорту – в залі з касами, перед турнікетом ліворуч, а також перед турнікетом праворуч;

Станція метро Олімпійська – в залі з касами, перед турнікетами праворуч;

Станціяметро Кловська – в залі з касами, за турнікетом;

Станція метро Печерська – в касовому залі перед турнікетом праворуч, а також за турнікетом праворуч;

Станція метро Палац Україна – в переході навпроти виходу з метро;

Станція метро Політехнічний інститут – в залі з касами на виході, праворуч;

Станція метро Нивки – вихід до вулиці Невська, в залі з кас, праворуч;

Станція метро Академмістечко – вихід до супермаркету Новус, в переході ліворуч, а також вихід до вулиці Академіка Булаховського, в переході ліворуч;

Станція метро Лівобережна – вихід до вулиці Євгена Сверстюка, в залі з касами, ліворуч, а також вихід до вулиці Раїси Окіпної, в залі з касами, праворуч;

Станція метро Дарниця – в залі з касами, вхід із вулиці Попудренка, Будівельників, за турнікетом;

Станція метро Лісова – в переході праворуч;

Станція метро Дружби Народів – в касовому залі перед турнікетом праворуч, а також за турнікетом праворуч;

Станція метро Видубичі – в залі з касами, вихід з метро на автостанцію;

Станція метро Славутич – в касовому залі;

Станція метро Осокорки – за турнікетами, праворуч;

Станція метро Харківська – в залі з касами, з боку виходів 1, 2 і 3;

Станція метро Бориспільська – вихід до Харківського шосе, в переході;

Станція метро Червоний Хутір – в залі з касами, вихід в сторону вул. Бориспільська;

Станція метро Червоний Хутір ВДНХ – в переході метро, ​​вихід на вул. Васильківська;

БЦ "Геліос", вул. Василенко, 7.

Що відомо про правила самовивозу Rozetka

Як відомо, восени Rozetka кілька разів змінювала правила самовивозу товарів. Це стосувалося ціни послуги.

У жовтні інтернет-магазин почав стягувати плату в 10 гривень за самовивіз товару зі своїх офлайн-магазинів. Це стосувалося замовлень до 300 гривень.

Наприкінці листопада правила змінились – сума зросла до 495 гривень. Як пояснили у компанії, вони планують повністю перевести невеликі замовлення на поштомати і мобільні точки видачі.

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