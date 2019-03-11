Розкрили основні особливості гнучкого смартфона Motorola Razr V3

Нещодавно керівництво компанії Motorola підтвердило розробку смартфона-"жабки" Razr нового покоління. За попередніми даними, пристрій отримає гнучкий дисплей, який складатиметься всередину.

Тепер ресурс XDA Developers оприлюднив деякі подробиці про функціональність пристрою.

Читайте також: Скільки Xiaomi Redmi Note 7 коштуватиме за межами Китаю

Перш за все йдеться про те, що апарат буде наділений додатковими зовнішнім екраном, на що раніше вказували патентні ілюстрації і концептуальні рендери. Ця допоміжна панель дозволить реалізувати низку цікавих функцій.

Основні функції та особливості. Наприклад, що в розкритому стані зовнішній дисплей можна буде використовувати як своєрідний тачпад, скажімо, для прокрутки веб-сторінок на основному гнучкому екрані.



Патент гнучкого смартфона Motorola Razr V3

У закритому стані допоміжний екран не зможе надати доступ до повноцінного користування Android. Замість цього власники зможуть скористатися обмеженим набором додатків, таких як Moto Display, Moto Actions і Moto Camera.

Іншими словами, на зовнішній дисплей будуть виводитися повідомлення, корисна інформація та інше. Крім того, на цій панелі буде відображатися анімація інтелектуального голосового помічника Google Assistant.

Читайте також: Ненадійний захист: Samsung Galaxy S10 прийняв фото на іншому смартфоні за власника

При відкритому смартфоні і запущеному додатку камери власники зможуть використовувати основний гнучкий дисплей для масштабування і, зрозуміло, спуску затвора.

Коли представлять? За попередніми даними, офіційна презентація гнучкого смартфона-розкладачки Motorola Razr може відбутися влітку 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно