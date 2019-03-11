Розкрили основні особливості гнучкого смартфона Motorola Razr V3

358 Читать новость на русском
Основні особливості гнучкого смартфона Motorola Razr V3
Основні особливості гнучкого смартфона Motorola Razr V3 / Flickr

Нещодавно керівництво компанії Motorola підтвердило розробку смартфона-"жабки" Razr нового покоління. За попередніми даними, пристрій отримає гнучкий дисплей, який складатиметься всередину.

Тепер ресурс XDA Developers оприлюднив деякі подробиці про функціональність пристрою.

Читайте також: Скільки Xiaomi Redmi Note 7 коштуватиме за межами Китаю

Перш за все йдеться про те, що апарат буде наділений додатковими зовнішнім екраном, на що раніше вказували патентні ілюстрації і концептуальні рендери. Ця допоміжна панель дозволить реалізувати низку цікавих функцій.

Основні функції та особливості. Наприклад, що в розкритому стані зовнішній дисплей можна буде використовувати як своєрідний тачпад, скажімо, для прокрутки веб-сторінок на основному гнучкому екрані.

Motorola Razr V3
Патент гнучкого смартфона Motorola Razr V3

У закритому стані допоміжний екран не зможе надати доступ до повноцінного користування Android. Замість цього власники зможуть скористатися обмеженим набором додатків, таких як Moto Display, Moto Actions і Moto Camera.

Іншими словами, на зовнішній дисплей будуть виводитися повідомлення, корисна інформація та інше. Крім того, на цій панелі буде відображатися анімація інтелектуального голосового помічника Google Assistant.

Читайте також: Ненадійний захист: Samsung Galaxy S10 прийняв фото на іншому смартфоні за власника

При відкритому смартфоні і запущеному додатку камери власники зможуть використовувати основний гнучкий дисплей для масштабування і, зрозуміло, спуску затвора.

Коли представлять? За попередніми даними, офіційна презентація гнучкого смартфона-розкладачки Motorola Razr може відбутися влітку 2019 року.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Нова провокація на Азові: корабель РФ зблизився з українським буксиром – відео
сьогодні
1876
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Motorola
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
644
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
9 березня 20:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3082
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1760
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 861
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
7 березня 17:09 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
750
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук