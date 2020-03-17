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Розкрито призначення таємничого роз'єму в консолі Xbox Series X

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Пам'ять консолі можна буде розширити за допомогою спеціальних карт / Xbox

Напередодні Microsoft розкрила чергову порцію інформації щодо ігрової консолі Xbox Series X. Тепер стала відома доля раніше незрозумілого роз'єму, який виявився місцем для карт розширення об'єму пам'яті.

Як стверджує Microsoft, нова консоль підтримуватиме карти розширення до 1 терабайта.

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Унікальні карти для Xbox від Seagate

Нагадаємо, спершу спільнота припускала, що роз'єм буде призначено для карт формату CFExpress, проте тепер можна з упевненістю говорити, що це будуть карти пропрієтарного формату, створені Microsoft спільно з Seagate.


Нові карти розширення пам'яті для Xbox Series X

Варто зазначити, що на сайті Xbox вказано обсяг в 1 ТБ, а не "до 1 ТБ", тобто вибору, швидше за все, не буде. Само собою, наразі жодних даних про ціну таких накопичувачів немає, але дешевими вони точно не будуть, оскільки це точно високошвидкісне рішення. Разом з тим Microsoft поки не розкриває жодних показників та характеристик карт розширення пам'яті.

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Автор: Михайло Года
Теги: Microsoft Xbox Новини Техно Техно Ґаджети
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