Розробили рукавичку, що може контролювати та втручатись у сни

Вчені з лабораторії Dream Lab Массачусетського технологічного інституту розробили технологію, що дає змогу проникати у стан між дійсністю і сном, при якому образи з несвідомого здаються реальними.

Нова технологія отримала назву Dormio, передає theburnin.com. Підрозділ MIT Media Lab Fluid Interfaces Group займаються розробкою нових натільних пристроїв з відкритим вихідним кодом, які дають змогу відстежувати і контролювати сновидіння.

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Як розповіли розробники, таким чином вони хочуть довести, що сни можуть стати точкою доступу до глибших рівнів підсвідомості. Якщо вони навчаться "зламувати" їх, то це може істотно змінити наше життя.

"Люди не знають, що третина їх життя (яку вони проводять уві сні) – це третина, де вони здатні змінюватися, структурувати або покращувати себе. Може йтися про освоєння нового творчого підходу, поліпшення настрою на наступний день або успішний прохід тесту", – пояснив один з дослідників Адам Горовіц.

Що таке Dormio

Буквально, це рукавичка, оснащена вбудованими датчиками, які контролюють рухи м'язів, частоту серцевих скорочень і електричну активність шкіри. Таким чином пристрій може визначити, на якій фазі сну перебуває людина. Коли людина починає засинати, Dormio транслює попередньо записаний звуковий сигнал. За підсумками експерименту, в якому брали участь 50 добровольців,

Горовіц і його колеги виявили, що вміст цього звукового сигналу відбивалося на сюжеті снів: наприклад, якщо користувач чув слово "тигр", то в його сні фігурувало саме ця тварина.

Наразі Dream Lab працює над можливістю змінювати сюжет сновидінь через запахи. Для цього вони планують використати невеликий переносний дифузор, який контролює частоту серцевих скорочень і мозкові хвилі, щоб відстежувати фази сну.

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