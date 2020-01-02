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Розроблено революційні сонячні панелі, з яких можна буде робити вікна

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Ілюстративне фото

Сучасні сонячні панелі, хоч і ефективний спосіб отримання енергії, проте вони доволі габаритні. У більшості випадків їх розташовують або на окремих полігонах, або ж на дахах будинків. Вчені вирішили розширити сферу застосування фотоелементів і зробили їх прозорими.

Як вдалося досягти ефекту "прозорості"

До теми: Знайдено матеріал для створення надефективних двовимірних сонячних панелей

Сонячні батареї виробляють з кристалічного кремнію, який сам по собі не пропускає світло. Поки інші дослідники намагалися підібрати альтернативний матеріал для прозорих фотоелементів, корейські вчені вибрали простіший і, як виявилося, ефективніший метод. Вони просвердлили в тонкій пластині безліч мікроскопічних отворів у певному порядку, повідомляє New Atlas.

В результаті для людського ока фотоелемент став прозорим і практично безбарвним. Річ у тім, що більшу частину площі матеріалу займають отвори діаметром близько 100 мкм кожен, які вільно пропускають світло. Решта поверхні, як і раніше здатна конвертувати сонячну енергію в електрику. За словами творців, їх батарея сягає 12,2% ефективності проти стандартних 20-25%.


Прозорий фотоелемент менш ефективний, однак і менш габаритний та більш практичний

Що далі

Вчені збираються замінити новими сонячними панелями звичайні вікна – вони навіть провели серію тестів, проте не змогли домогтися стабільного результату. В майбутньому автори проєкту планують збільшити ефективність прозорої батареї до 15%, а також зробити її більш міцною. Не виключено, що в перспективі цю розробку можуть впровадити в екрани смартфонів, планшетів, ноутбуків та інших мобільних пристроїв, підвищивши тим самим їх автономність.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Дизайн Ґаджети Сонячна енергетика Енергетика
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