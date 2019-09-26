Розробник серії ігор "Відьмак" створив цікавий телефон: деталі

Співзасновник польської студії CD Projekt RED Міхал Качиньський розробив власний мобільний телефон. Головними особливостями нового пристрою стали мінімалістичний дизайн, рекордний час автономної роботи та спеціальний таймер для медитації.

Головні завдання телефона. Телефон отримав назву Mudita Pure і, за заявою автора, покликаний "поліпшити ваше благополуччя", повідомляє 4PDA.

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Виконувати обіцяне апарат буде оригінальним способом: позбавивши користувача від програм, ігор, інтернету і більшості звичних для сучасних смартфонів функцій, включаючи набридливі push-повідомлення.



Mudita Pure

Головні особливості. Замість цих "благ цивілізації" Mudita Pure запропонує 2,84-дюймовий екран на основі технології E-Ink, GSM-модуль, власну операційну систему Mudita OS, музичний плеєр і до 14 днів роботи без підзарядки. Крім того, в телефоні є вбудований таймер для медитації.

Ми перевантажені інформацією, в такому стані складно знайти внутрішній спокій. Я вірю, що Mudita Pure може бути використаний в якості другого телефону для вихідних, канікул або іншого часу, які ви хочете провести з тими, кого любите, не відволікаючись ні на що інше,

– зазначив Міхал Качиньський.

Що спонукало автора розробити телефон? Ідея розробити такий телефон прийшла до Міхала Качиньського після чергової практики медитації Віпасана – тривалого процесу спостереження за власним розумом в повному спокої. В ході "занурення" він відчув на собі вплив електромагнітної радіації, випромінюваної смартфоном.



Представили телефон для медитацій Mudita Pure

Тоді Качинський вирішив створити пристрій з найнижчим з можливого показником за питомим коефіцієнтом поглинання електромагнітної енергії.

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Ціна. Проєкт можна підтримати на Kickstarter -– за добу він зібрав понад 150% від необхідної суми. Пристрій надійде в продаж за ціною 369 доларів (близько 8 900 гривень).

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