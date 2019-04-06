Створили розумну піжаму, що контролює якість вашого сну

За даними медиків, в різних дослідженнях від 3 до 42 відсотків людей страждають безсонням – розладом сну, яке загрожує ризиком виникнення серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань, в тому числі хвороби Альцгеймера.

Діагностувати безсоння можна за допомогою полісомнографії – реєстрації фізіологічних показників сплячої людини. Єдиний нюанс в тому, що такі спостереження зазвичай проводять в лабораторії, що недешево і займає багато часу, тому медики шукають інші способи дослідження сну, бажано – в природних умовах.

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Своє рішення проблеми представили вчені з Массачусетського університету, які розробили Phyjama – розумну піжаму, здатну відстежувати частоту серцевих скорочень, дихання, позу і рухи сплячої людини. Її сенсори фіксують постійний тиск, з яким той, хто лежить тисне на матрац, і реєструють навіть невеликі зміни, такі як серцебиття.



Розробники в майбутньому планують додати у піжаму датчики, які не дадуть вам впасти з ліжка

Як працює іноваційна розробка

В процесі створення розумної піжами дослідники нанесли на звичайну бавовняну піжаму п'ять полімерних клаптів, чотири з яких зроблені з п'єроелектрика, оснастили їх сенсорами і з'єднали між собою.

Прикріпили до ґудзика піжами друкованою платою за допомогою вшитих у тканину посріблених нейлонових ниток. Під час сну інформація з сенсорів передається на приймач за допомогою крихітного Bluetooth-передавача, розташованого на платі.

За словами дослідників, нанести тонкий шар полімерів на тканину їм вдалося за допомогою парофазного осадження, що дозволило зробити електронні компоненти стійкими до прання, зносу і механічних навантажень, а також досить непомітними, легкими і найважливіше: вони не створюють дискомфорту під час сну.

Як працює смарт-піжама, дивіться відео:

Піжама пройшла перші тестування

Phyjam вже протестували на добровольцях і перевірили показання всіх сенсорів незалежно один від одного. Також розробники подали патент на винахід. Вчені розраховують, що коли завершаться переговори з виробниками, розумна піжама, яку можна буде використовувати в домашніх умовах, надійде в продаж протягом двох років за ціною 100-200 доларів.

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Цікаво, що в майбутньому інженери планують навчити датчики ще й оцінювати вірогідність падіння людини з ліжка. Автори не пишуть, як саме вони мають намір реалізувати цю функцію, але мабуть, пристрій буде відслідковувати зміну площі поверхні, яку займає спляча людина. Таке рішення може бути корисним в будинках для людей похилого віку чи для батьків, чиї малюки сплять неспокійно.

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