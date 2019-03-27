Розумний годинник HONOR Watch Magic надійшов у продаж в Україні: ціна

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HONOR Watch Magic: ціна в Україні
HONOR Watch Magic: ціна в Україні / Фото прес-служби

Бренд HONOR, який входить до складу компанії Huawei, оголосив про старт продажів свого нового розумного годинника Watch Magic в Україні. Новинка надійде у продаж 29 березня.

Як розповіли Техно 24 у прес-службі бренду, новий смарт-годинник оснащений сенсорний AMOLED HD-дисплеєм з діагоналлю 1,2 дюйма та має вбудований GPS. Годинник може працювати на одному заряді до 7 днів.

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Також в компанії звертають увагу на міцність смарт-вотча, він отримав спеціальне керамічне покриття, яке є у 6 разів міцнішим за нержавіючу сталь.

Що вміє розумний годинник?

Новинка може повідомляти про вхідні дзвінки та SMS-повідомлення. Також має класичний набір фітнес-трекера: відстеження фізичної активності, моніторинг серцевого ритму. Також HONOR Watch Magic відстежує результати тренувань і може надати аналіз і рекомендації щодо їх поліпшення. Годинник вимірює пульс у режимі реального часу, а також відстежує якість сну.

HONOR Watch Magic

HONOR Watch Magic доступний у 2 кольорах 

Крім того, розумний ґаджет підтримує технологію TruRelax, розроблену співпраці з інститутом психології Китайської академії наук. Вона вимірює артеріальний тиск, використовуючи дані серцевого ритму (HRV).

Ціна

Новинка надійде у продаж у двох кольорах: вулканічний чорний (lava black) та місячний сріблястий (moonlight silver). Вартість останнього становить 5599 гривень. При цьому чорний обійдеться трохи дешевше – 5499 гривень.

HONOR Watch Magic

HONOR Watch Magic отримав класичний набір фітнес-трекера 

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Теги: Техно Ґаджети Huawei Новини Техно Розумний годинник
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