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Розумний годинник від Nokia: гаджет можуть представити на MWC 2020

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Nokia привезе на MWC розумний годинник / Ілюстративне фото

Компанія HMD Global вельми успішно повернула бренд Nokia на ринок смартфонів і поступово продовжує розширювати асортимент пристроїв. Однією з новинок, які покажуть відвідувачам на MWC 2020 року, може стати перший розумний годинник Nokia.

На виставці MWC 2020 року, яка пройде у Барселоні з 24 по 27 лютого, нам покажуть багато цікавих ґаджетів, розробок та концептів. Не омине виставку і Nokia, а, як повідомляє PhoneArena, привезе дещо цікаве.

Цікаво: LG та ZTE відмовились від участі в престижній виставці через коронавірус

Що відомо про розумний годинник від Nokia

Поки немає точних даних, але наявна інформація натякає на використання в ґаджеті операційної системи Wear OS, а також наявність стільникового модему (годинник буде підтримувати eSIM).


Очікувати більше інформації про годинник від Nokia слід в час проведення MWC

Якщо такий пристрій дійсно вийде, то, найімовірніше, технічно вони будуть мало відрізнятися від багатьох інших подібних пристроїв, оскільки, на жаль, Qualcomm все ще не випустила нормальну сучасну платформу для розумних годинників.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ґаджети Nokia Розумний годинник
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