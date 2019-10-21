"Розумний" замок із Amazon виявився недостатньо захищеним: деталі

До рук дослідника засобів безпеки потрапив "розумний" замок Pineworld lock, який на Amazon продають за 139,99 фунтів стерлінгів (близько 4 500 гривень). Як виявилося, замок з легкістю можна розблокувати за дві секунди.

Замок Pineworld Biometric Fingerprint Lock оснащений електронними засобами захисту, його можна відкрити ввівши PIN-код, використовуючи смартфон через мобільний додаток, а також за допомогою RFID-карти і відбитка пальця, сканер якого знаходиться на ручці, повідомляє Habr.

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Конструкція замка. У замку, як виявилося, є слабке місце – погано захищені зовнішні бічні частини корпусу. Якщо розібрати замок і подивитися його конструкцію, то можна побачити, що ручка замка приєднується до приводного валу за допомогою зчіпного пристрою. Тому, якщо дуже сильно тиснути на ручку, то можна зламати цей елемент, але замок не відкриється.

Частина деталей замка пластикові або виконані з немагнітних матеріалів. Всередині замка немає соленоїда та інших елементів, на роботу яких можна вплинути зовнішніми сильними магнітами.

Знизу в замку є резервний механічний елемент, за допомогою якого відключається блокування, коли він тисне на пластину механізму замка. Причому, якщо натиснути на пластину пальцем, то вона рухається вгору і замок відкривається. Але при відкритому корпусі.

Як можна зламати такий замок? Таким чином, дослідник засобів безпеки зрозумів, що можна просвердлити в певному місці бічну частину литого корпусу замка, причому на це у нього пішло дві секунди. Інженер окремо пояснив, що дана дія абсолютно не гучна і не вимагає спеціальних інструментів, крім невеликої ручної електродрилі.

Далі в цей отвір можна вставити ззовні викрутку і натиснути на платівку для розблокування замка.

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Як себе вберегти від зломів? Отже, який би не був високотехнологічний замок, потрібно також звертати особливу увагу на механіку його конструкції і зовнішній захист елементів. Адже часто зломщики не намагаються розкрити замок за допомогою електронних ґаджетів, а застосовують фізичний вплив.

Реакція виробника. Коментарів від виробника "розумного" замка стосовно цієї проблеми на даний момент немає. Рекомендація для покупців замка – використовувати його тільки всередині будинку, на зовнішні двері не встановлювати.

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