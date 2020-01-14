Акции Tesla достигли рекордного уровня стоимости

Невероятно позитивный прогноз аналитика из Oppenheimer позволил компании продолжить впечатляющую динамику роста. Tesla "представляет угрозу для традиционных автопроизводителей", утверждает эксперт Колин Рюш. Капитализация приближается к 95 миллиардам долларов, но это только начало, уверен он.

Рост акций Tesla

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Акции единой публичной компании Илона Маска Tesla по итогам торгов в понедельник впервые в истории пробили отметку в 500 долларов и подорожали до 524,86 долларов за акцию. Капитализация компании приблизилась к 95 миллиардам долларов, а это больше, чем у General Motors и Ford вместе взятых, сообщает CNBC.

Откуда такая динамика

Главной причиной роста на рынке считают невероятно позитивный прогноз аналитика Oppenheimer Колина Рюша. Рюш поднял целевую стоимость до отметки в 612 долларов – это самый высокий показатель среди аналитиков Уолл-стрит. Его предыдущая оценка – 385 долларов.

Эксперт уверен, что Tesla достигла критического уровня производства и теперь представляет реальную опасность для неповоротливых традиционных автопроизводителей.

Мы считаем, что терпимость к риску, умение делать выводы из прошлых ошибок и применять их, а также преобладающие конкурентов амбиции начинают представлять существенную угрозу транспортным компаниям, которые не могут или не хотят внедрять инновации в более быстром темпе,

– говорится в отчете.

Рюш уверен, что действующего объема производства Tesla достаточно для того, чтобы финансировать расширение бизнеса, не привлекая кредитов, и обеспечивать при этом положительный приток наличности. Даже с учетом амбиций Илона Маска.

Насколько можно верить прогнозу

Как указывает Electrek, на сайте TipRanks Рюш занимает 140-е место среди 5790 аналитиков, которых отслеживает сервис. 54% его рекомендаций приносят прибыль, а в среднем он зарабатывает 19% годовых.

Убедиться в справедливости оценки можно будет очень скоро. Teslа опубликует отчетность по итогам четвертого квартала 2019 года 29 января.

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