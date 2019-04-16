AMD представит "юбилейный" процессор Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition: особенности и цена

Компания Advanced Micro Devices решила выпустить процессор Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition к своему пятидесятилетию. Этот CPU рассекретил американский ритейлер, он поступит в продажу 30 апреля за день до дня рождения AMD.

Как сообщает WCCFTech, AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition, вероятно, станет последним центральным процессором AMD, выполненным по 12-нанометровому техпроцессу. Как известно, этим летом на смену десктопным решениям линейки Ryzen 2000 придут чипы на 7-нм архитектуре Zen 2 семейства Matisse (Ryzen 3000).

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Характеристики и цена. "Юбилейный" CPU получит восемь ядер Zen+ с поддержкой многопоточности и комплектуется охладителем Wraith Prism. Рабочие частоты новинки, к сожалению, пока остаются неизвестными. Учитывая стоимость в 341 доллар (около 9 200 гривен) можно предположить, что Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition работает на более высоких частотах, чем обычный Ryzen 7 2700X (3,7 / 4,3 ГГц), который доступен по цене от 295 долларов (около 7 900 гривен).



AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition поступит в продажу в конце апреля

Юбилейный процессор Intel. Отметим, в прошлом году корпорация Intel по случаю юбилея 16-битного процессора 8086 выпустила чип Core i7-8086K. Он представляет собой лимитированную версию Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоков, 3,7 / 4,7 ГГц) и работает на скорости от 4 до 5 ГГц в режиме Turbo Boost.

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