Американские спецслужбы обнаружили в Windows серьезную уязвимость

Агентство национальной безопасности выявило серьезный недостаток безопасности в операционной системе Windows. Соответствующее предупреждение уже прислали корпорации Microsoft.

Как пишет cnet.com, эксперты отметили, что недостаток серьезный. Поэтому хакеры быстро поймут, как его использовать.

К теме: В Google Play Store обнаружили вирус, который может шпионить за всеми пользователями Android

Детали

Уязвимость обнаружили в файле Crypt32.dll. Речь идет о недоработке. Однако, этой проблемой могут воспользоваться хакеры для получения несанкционированного доступа к информации.

Уязвимость касается криптографических компонентов операционных систем Windows.

Какие версии Windows могут пострадать – информации нет.

Реакция Microsoft

В Microsoft заявили, что не видели примеров активной эксплуатации этой уязвимости. 14 января компания выпустила очередное обновление операционной системы, которое устраняет проблему.

Кстати, 14 января корпорация Microsoft официально прекратила техническую поддержку Windows 7. Отмечается, что техническая помощь и автоматические обновления с узла Windows Update, помогающие защитить компьютер, уже недоступны.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно