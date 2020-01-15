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Американские спецслужбы обнаружили в Windows серьезную уязвимость

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В Windows обнаружили серьезную уязвимость / akket.com

Агентство национальной безопасности выявило серьезный недостаток безопасности в операционной системе Windows. Соответствующее предупреждение уже прислали корпорации Microsoft.

Как пишет cnet.com, эксперты отметили, что недостаток серьезный. Поэтому хакеры быстро поймут, как его использовать.

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Детали

Уязвимость обнаружили в файле Crypt32.dll. Речь идет о недоработке. Однако, этой проблемой могут воспользоваться хакеры для получения несанкционированного доступа к информации.

Уязвимость касается криптографических компонентов операционных систем Windows.

Какие версии Windows могут пострадать – информации нет.

Реакция Microsoft

В Microsoft заявили, что не видели примеров активной эксплуатации этой уязвимости. 14 января компания выпустила очередное обновление операционной системы, которое устраняет проблему.

Кстати, 14 января корпорация Microsoft официально прекратила техническую поддержку Windows 7. Отмечается, что техническая помощь и автоматические обновления с узла Windows Update, помогающие защитить компьютер, уже недоступны.

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Теги: Интернет Техно
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