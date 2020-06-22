Ожидается, что 22 июня в рамках онлайн-конференции WWDC 2020 компания Apple объявит о переводе компьютеров на ARM-процессоры собственной разработки. Известный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо раскрыл новые впечатляющие подробности о "яблочных" чипах.

На страницах портала 9to5mac Куо отметил, что первыми компьютерами на базе ARM-процессоров станут 13,3-дюймовый ноутбук MacBook Pro и новый 24-дюймовый моноблок iMac.

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Кроме того, аналитик отметил, что Apple выпустит эти устройства в последнем квартале текущего года или в первом квартале следующего. Он также уверен, что компания прекратит продажу MacBook Pro 13 с процессорами Intel.

Ранее сообщалось, что корпорация намерена устанавливать ARM-чипы только в лэптопы, чтобы обеспечить им высокую автономность.

Для чего Apple ARM-процессоры

Аналитик также заявил, что переход на ARM-процессоры позволит Apple добиться существенного скачка в производительности. По его словам, новые компьютеры будут примерно на 50-100% мощнее, чем предшественники на базе чипов Intel.

По мнению Минг-Чи Куо, Apple полностью откажется от процессоров Intel уже в середине 2021 года переведя все свои компьютеры на ARM-чипы.

WWDC 2020

В понедельник 22 июня пройдет конференция для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference 2020. В этом году она состоится исключительно онлайн из-за пандемии COVID-19.

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Посмотреть конференцию можно будет на официальном стриме, доступном на YouTube, в приложении Apple Events на Apple TV, а также на специальной веб-странице. Трансляция на последней теперь доступна для большинства современных браузеров.