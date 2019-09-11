Apple Arcade: главные особенности и дата запуска игрового сервиса

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Apple Arcade: главные особенности и дата запуска
Apple Arcade: главные особенности и дата запуска / Apple Arcade

Во время традиционной осенней презентации компания Apple представила широкой публике свой сервис Apple Arcade и объявила дату его запуска. Пользователи смогут скачать эксклюзивные игры на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, а среди партнеров компании оказались именитые игровые студии.

Партнеры. Партнерами Apple, чьи игры показали на презентации, стали Capcom, Konami и Annapurina Interactive.

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Каждая из этих студий разработала собственный уникальный продукт, созданный специально для Arcade. Несмотря на два громких имени, речь идет о максимально казуальных проектах скорее мобильного, чем консольного качества.

На презентации показали три игры, но подписка предложит пользователям около сотни подобных проектов.

Apple Arcade

Apple Arcade официально запустят 19 сентября

Дата запуска и цена подписки. На сайте Apple Arcade говорится, что графика и сюжет тайтлов сервиса – "на грани фантастики". Так это или нет, геймеры смогут увидеть уже 19 сентября. Цена подписки составит 4,99 доллара. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

Дата запуска и цена Apple TV+. Кроме того, Apple раскрыла детали подписки Apple TV+. Она предоставит зрителям множество эксклюзивных фильмов, сериалов и документальных лент. Цена составит 4,99 доллара, а сервис будет доступен уже 1 ноября.

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Теги: Цены Apple Техно Игры
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