Apple Card оказалась очень непрактичной

Одной из фишек кредитной карты Apple Card стал титановый корпус, который устойчив к внешним воздействиям. Однако владельцам амбициозной кредитки придется потратиться на дополнительную защиту, ведь краш-тест новинка не прошла.

В чем проблема? Хотя концепция Apple Card не предполагает частого использования самой карты, производитель уже рекомендует ее владельцам обзавестись защитным чехлом, сообщает SlashGear.

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Белый цвет титановому прямоугольнику придает многослойное окрашивание, которое, как выяснилось, может легко стереться или поцарапаться.

Как ухаживать за Apple Card? В своих рекомендациях Apple советует держать карту подальше от материалов типа кожи и денима, то есть не носить в карманах джинсов и кошельках. Дополнительно в компании советуют избегать соседства с магнитами, чтобы не испортить магнитную полосу, и хранить новинку отдельно от других банковских карт.



Корпорация даже опубликовала на своем сайте специальную инструкцию по использованию Apple Card. Среди рекомендаций – "бережно вытирать карту мягкой, слегка влажной тканью из микрофибры без ворса", а также "избегать контакта поверхности карты со средствами для мытья окон или посуды и абразивных чистящих средств".

Презентация Apple Card – смотрите видео

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