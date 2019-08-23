Apple Card оказалась очень непрактичной

73 Читати новину українською
Apple Card оказалась очень непрактичной
Apple Card оказалась очень непрактичной / cultofmac

Одной из фишек кредитной карты Apple Card стал титановый корпус, который устойчив к внешним воздействиям. Однако владельцам амбициозной кредитки придется потратиться на дополнительную защиту, ведь краш-тест новинка не прошла.

В чем проблема? Хотя концепция Apple Card не предполагает частого использования самой карты, производитель уже рекомендует ее владельцам обзавестись защитным чехлом, сообщает SlashGear.

Читайте также: Операционная система iOS 13: главные особенности

Белый цвет титановому прямоугольнику придает многослойное окрашивание, которое, как выяснилось, может легко стереться или поцарапаться.

Как ухаживать за Apple Card? В своих рекомендациях Apple советует держать карту подальше от материалов типа кожи и денима, то есть не носить в карманах джинсов и кошельках. Дополнительно в компании советуют избегать соседства с магнитами, чтобы не испортить магнитную полосу, и хранить новинку отдельно от других банковских карт.


Корпорация даже опубликовала на своем сайте специальную инструкцию по использованию Apple Card. Среди рекомендаций – "бережно вытирать карту мягкой, слегка влажной тканью из микрофибры без ворса", а также "избегать контакта поверхности карты со средствами для мытья окон или посуды и абразивных чистящих средств".

Презентация Apple Card – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
сегодня
2749
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Apple
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
От военного проекта до неотъемлемой части жизни: интересные факты об интернете
22 августа 12:44 От военного проекта до неотъемлемой части жизни: интересные факты об интернете
110
Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
21 августа 16:04 Что такое Twitch: главные особенности самой популярной стриминговой платформы в мире
68
История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов
21 августа 13:08 История игры Pro Evolution Soccer: как менялся один из самых известных футбольных симуляторов
Анастасія Можаровська 554
ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
20 августа 18:05 ТОП-3 полезных гаджетов для школьников
Анастасія Можаровська 2096
Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
18 августа 22:00 Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
Анастасія Кушпіт 1385
Новости
Больше новостей
Залиште відгук