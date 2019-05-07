Apple может представить на WWDC 2019 не только программное обеспечение

Сетевые источники сообщают о том, что компания Apple рассматривает возможность демонстрации обновленного Mac Pro на западе WWDC 2019. Отметим, конференция начнется 3 июня.

Что может представить Apple? Как правило, конференция посвящается программному обеспечению, но демонстрация устройства, над которым Apple работает более двух лет, также имеет смысл.

Читайте также: Невероятная история: AirPods продолжили работать даже в желудке человека

Как сообщает, Mac Pro ориентирован на требовательных пользователей и разработчиков. Именно такая публика соберется на WWDC 2019. В сообщении также говорится о том, что Apple может снова вести разработку собственного внешнего монитора. Он также может появиться на предстоящей конференции.

Другие новинки, над которыми работает Apple. По данным источника, вероятность появления этих устройств на WWDC 2019 высокая, но компания ведет разработку и других новинок, возможное время анонса которых не озвучено. Речь идет о разработке обновленного MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем и новым дизайном. А также об обновленной модели с дисплеем на 13 дюймов, которая поддерживает установку 32 ГБ оперативной памяти.

Как правило, такие новинки анонсируются Apple осенью, поэтому их будущее появление на конференции WWDC маловероятно.

Что известно о WWDC 2019?​ Отметим, ежегодное мероприятие WWDC 2019 начнется 3 июня 2019 года. Несмотря на расплывчатость слухов о аппаратных решениях, которые могут быть представлены на конференции, стоит ожидать немало интересных анонсов обновлений различного программного обеспечения, используемого в продукции Apple.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно