Apple отображает оккупированный Крым как территорию России

14 Читати новину українською
Apple отражает Крым как территорию России / medium.com

В РФ утверждают, что Apple признала оккупированный Крым российским – внесла свои поправки в географические названия. Сейчас даже украинские пользователи видят московское время в городах полуострова.

О внесении поправок в продукты компании сообщили сами представители Apple. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет российский "Интерфакс".

Смотрите также: Британское издание показало ролик с картой Украины без Крыма

Компания на встрече с российским депутатом якобы показала визуальные доказательства внесенных ею изменений. Теперь пользователи продукции Apple, входя в программу "Карты" и выбирая оккупированный Крым, увидит этот регион как российский.

Пока же украинским пользователям некорректно отображается время – на час быстрее. Четких границ между странами на картах нет.


Российское время в украинском Симферополе / Скриншот

Отметим, сейчас в Украине нет официального представителя компании Apple, чтобы лоббировать украинские интересы.

Представители парламента России ранее утверждали, что Apple устранила их претензии к картам компании. Однако при этом в сервисе "Погода" крымские города не отображались как территория РФ.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

В Одессе скрытая камера снимала гинекологические процедуры – видео продавали на порносайтах
сегодня
1704
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Техно Техно Гаджеты Apple Украина – Россия Российская пропаганда Аннексия Крыма
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
сегодня 12:32 Черная пятница в Украине: магазины техники, где можно купить товар со скидкой
Ірина Полицька 2140
Черная пятница 2019 на AliExpress: какие товары приобрести со скидками
26 ноября 21:04 Черная пятница 2019 на AliExpress: какие товары приобрести со скидками
Анастасія Можаровська 128
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
26 ноября 10:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 2282
Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
24 ноября 21:27 Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
Михайло Года 152
Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
24 ноября 13:02 Обзор Xiaomi Mi Note 10 – невероятная камера и мощный аккумулятор
Назар Токар 674
Новости
Больше новостей
Залиште відгук