Apple отображает оккупированный Крым как территорию России

В РФ утверждают, что Apple признала оккупированный Крым российским – внесла свои поправки в географические названия. Сейчас даже украинские пользователи видят московское время в городах полуострова.

О внесении поправок в продукты компании сообщили сами представители Apple. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет российский "Интерфакс".

Смотрите также: Британское издание показало ролик с картой Украины без Крыма

Компания на встрече с российским депутатом якобы показала визуальные доказательства внесенных ею изменений. Теперь пользователи продукции Apple, входя в программу "Карты" и выбирая оккупированный Крым, увидит этот регион как российский.

Пока же украинским пользователям некорректно отображается время – на час быстрее. Четких границ между странами на картах нет.



Российское время в украинском Симферополе / Скриншот

Отметим, сейчас в Украине нет официального представителя компании Apple, чтобы лоббировать украинские интересы.

Представители парламента России ранее утверждали, что Apple устранила их претензии к картам компании. Однако при этом в сервисе "Погода" крымские города не отображались как территория РФ.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.