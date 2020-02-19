Apple собирается представить совершенно новую для себя категорию устройств

Последним таким новым устройством от Apple стали беспроводные наушники AirPods, вышедшие в 2016 году. С тех пор компания только обновляла существующие категории продуктов.

Если верить заявлению авторитетного инсайдера и аналитика Минг-Чи Куо, в 2020 году "яблочный" ассортимент пополнится трекером AirTags, слухи о котором появились уже давно, сообщает 9to5mac.

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Особенности будущего гаджета Apple

Предполагается, что AirTags – это небольшие трекеры, которые пользователи смогут крепить к своим вещам, например, ключам или сумке, чтобы отслеживать их местоположение. Находясь вблизи от трекера, владельцы iPhone с чипом U1 смогут отслеживать его через камеру с помощью дополненной реальности.



Концепт нового "яблочного" устройства

Когда анонсируют AirTags

Пока не ясно, когда Apple представит AirTags. Это может произойти 31 марта, когда вероятно покажут iPhone 9, на WWDC 2020 вместе с iOS 14 или в сентябре вместе с новыми iPhone.

По словам инсайдера, выпуск AirTags запланирован на второй или третий квартал этого года. Он уверен, что до конца 2020-го Apple намерена наладить изготовление десятков миллионов устройств.

Основным производителем называется Universal Scientific Industrial, на долю которого будет приходиться около 60% выпущенных гаджетов. Аналитик также предполагает, что в трекерах найдет применение чип Apple U1, впервые появившийся в прошлогоднем iPhone 11.

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