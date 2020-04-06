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Apple выпустила 20 миллионов медицинских масок

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Иллюстративное фото / Unsplash

Американский техногигант Apple изготовил и предоставил больницам более 20 миллионов медицинских масок. Среди прочего компания намерена производить более 1 миллиона защитных экранов для медицинских работников на неделю.

Об этом глава компании Apple – Тим Кук – рассказал в своем твиттере.

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Это по-настоящему глобальные усилия, и мы продолжаем тесно работать с властями на всех уровнях, чтобы обеспечить снабжение там, где это больше всего необходимо,
– сказал он.

По его словам, Apple также планирует изготавливать в неделю более 1 миллиона защитных экранов для лица, которые компания будет передавать работникам медучреждений. На прошлой неделе компания отправила первые экземпляры в некоторые больницы США и надеется вскоре начать поставки и за пределы Соединенных Штатов.


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Автор: Михаил Года
Теги: Техно IT-бизнес Коронавирус COVID-19 Тим Кук Apple Новости Техно
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