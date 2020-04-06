Apple выпустила 20 миллионов медицинских масок

Американский техногигант Apple изготовил и предоставил больницам более 20 миллионов медицинских масок. Среди прочего компания намерена производить более 1 миллиона защитных экранов для медицинских работников на неделю.

Об этом глава компании Apple – Тим Кук – рассказал в своем твиттере.

Не пропустите Аппараты ИВЛ от Илона Маска могут навредить: почему и что с ними не так

Это по-настоящему глобальные усилия, и мы продолжаем тесно работать с властями на всех уровнях, чтобы обеспечить снабжение там, где это больше всего необходимо,

– сказал он.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX — Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

По его словам, Apple также планирует изготавливать в неделю более 1 миллиона защитных экранов для лица, которые компания будет передавать работникам медучреждений. На прошлой неделе компания отправила первые экземпляры в некоторые больницы США и надеется вскоре начать поставки и за пределы Соединенных Штатов.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно