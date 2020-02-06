Apple Watch популярнее швейцарских часов

С ростом популярности смарт-часов классические модели начинают сдавать позиции на рынке. По данным аналитического агентства Strategy Analytics, по итогам 2019 года нательная электроника Apple обошла по продажам всех именитых швейцарских производителей.

Данные исследования

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Согласно опубликованной статистике, в 2019 году Apple продала 30,7 миллиона умных часов – на 36% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, поставки часов крупных швейцарских брендов, включая Swatch, Tissot и TAG Heuer, составили 21,1 миллиона экземпляров за тот же период.

Впервые Apple обогнала швейцарские бренды по продажам еще в 2017 году, но только два года спустя продажи умных часов были признаны рекордно стабильными в каждом сезоне.

Где лучше продавались Apple Watch

По данным аналитиков, наибольшей популярностью Apple Watch пользуются в Северной Америке, Западной Европе и Азии. Аналоговые же часы сейчас востребованы в основном представителями старших поколений.

Как Apple Watch удалось стать лидером рынка

Агентство предполагает, что традиционные модели отстают от нательнойэлектроники из-за наличия у Apple более широких каналов распространения и политики компании, ориентированной на получение признания молодежной аудитории.

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